Hamas'ın saldırısı dünya basınında: Arap basınından dikkat çeken gönderme! 'İsrailliler durumu sindiremiyor: Gafil avlandık'

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İsrail ile Filistin arasında yaşanan son 50 yılın en ciddi gerilimi küresel manşetlere böyle yansıdı...

ARABNEWS'DEN 'YOM KİPPUR' GÖNDERMESİ

Suudi Arabistan merkezli ArabNews 1973 yılında Arap devletlerinin İsrail'e karşı başlattığı 'Yom Kippur Savaşı'na atıfta bulunarak "50 yıl sonra, bir başka Yom Kippur savaşı İsrail'i şaşırttı" manşeti ile okuyucularının karşısına çıktı.

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Haberinde 1973'te imha edilen bir tankın görüntüsünü ve dün Filistinlilerin yanan bir İsrail askeri aracının üzerinde kutlama yaparken çekilen görüntüsünü birlikte kullanan gazete, Arab News Editörü Faysal Abbas'ın ifadelerine yer verdi. Abbas, sonuç ne olursa olsun Hamas'ın zafer ilan edeceğini ancak bunun Gazze'deki gerçekliği değiştirmeyeceğini ve Filistinlilerin İsrail ordusunun elinde acı çekmeye devam edeceğini savundu.



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Aljazeera bölgede yaşanan tüm gelişmeleri dakika dakika ana sayfasından takip ediyor.

İsrail gazetesi Haaretz'dan Gideon Levy'e ulaşan ve ülkedeki son durum hakkında bilgi alan Aljazeera, İsraillilerin Hamas saldırısı nedeniyle kendilerini aşağılanmış hissettiklerini ve ordularının gafil avlanmasını henüz sindiremediklerini yazdı.

Levy Aljazeera'ye yaptığı açıklamada "İsrail'de en güçlü orduya ve en güçlü askeri teknolojiye sahip olduğumuza dair geleneksel bir cehalet var. Kibrimiz ve önceliklerin değişmesi bizi bu eşi benzeri görülmemiş duruma getirdi. İsraillilerin bu şoku ve travmayı sindirmesi yıllar alacaktır." ifadelerini kullandı.

İSRAİL BASININDA SERT ANALİZLER: NETANYAHU'YA ÖFKE

İsrail'in en büyük gazetelerinden biri olan Haaretz'da bugün yer alan sert analizler de ülkedeki öfkeyi gözler önüne serdi.

Amos Harel imzalı bir analizde "İsrail'in istihbaratının başarısızlığı ve hazırlıksızlığı tek sorun değil. Gazze'deki operasyonel savunma anlayışı çökmüş görünüyor. Netanyahu savaştan sonra Hamas politikası için siyasi bir bedel ödemek zorunda kalacak" ifadeleri yer alırken, Yossi Verter imzalı analizde Hamas'ın İsrail'in çıplaklığını gözler önüne serdiği belirtildi ve 'Netanyahu bu rezaletten ellerini temizleyemeyecek' ifadesi kullanıldı.



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CNN: İSRAİL HAZIRLIKSIZ YAKALANDI! 'TÜM SAVUNMA SİSTEMİ BAŞARISIZ OLDU'

ABD'nin en büyük yayın organı CNN ana sayfasında 'İsrail savaşta' başlığını kullandı. Hamas'ın saldırısının ülke biçin büyük bir sürpriz olduğunun ve İsrail'in hazırlıksız yakalandığını yazan CNN, haberinde İsrail Savunma Kuvvetleri'nin eski uluslararası sözcüsü Jonathan Conricus'ın ifadelerine yer verdi.

Conricus CNN'e yaptığı açıklamada sadece tek bir bileşenin değil tüm sistemin başarısız olduğuna dikkat çekerek "Tüm savunma mimarisi İsrailli siviller için gerekli savunmayı sağlamakta başarısız oldu" ifadesini kullandı.



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"İSRAİL SAVAŞ İLAN ETTİ"

İngiliz Independent gazetesi manşetinden duyurduğu haberde bölgeden gelen çarpıcı fotoğrafları kullandı ve 'Hamas 50 kişiyi rehin aldı. İsrail İlan etti: Savaştayız' başlığını kullandı.

Avustralyalı Sun Herald gazetesi, İsrail'den Gazze'ye fırlatılan roketlerin fotoğrafını kullandığı haberinde "Hamas'ın roket saldırıları sonrası İsrail savaş ilan etti" başlığını kullandı.



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Bölgedeki gelişmeleri yakından takip eden Alman basını Netanyahu'nunaçıklamasını ön plana çıkardı. Fransız basını ise çatışmaların devam ettiğini ve bunun bölgede son yıllarda yaşanan en büyük kriz olduğunu yazdı.