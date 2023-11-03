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Hamas yeni görüntüleri paylaştı... Tüneller İsrail'in kâbusu oldu

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#Hamas#Gazze Şeridi#İsrail
Oluşturulma Tarihi: Kasım 03, 2023 01:27

Hamas’ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi’nde İsrail’e ait zırhlı araçları roketle imha ettiği yeni görüntüleri paylaştı. Görüntülerde, El-Kassam Tugayları üyelerinin tünelleri kullanarak İsrail hatlarına sızdığı anlar yer alıyor.

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İsrail’in Gazze Şeridi’ndeki kara operasyonları sınırlı şekilde devam ederken, Hamas’ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi’ndeki El Zeytun Mahallesi'nin doğusunda İsrail güçlerine ait zırhlı araçları düzenlediği saldırılara ait yeni görüntüler paylaştı.

İzzeddin el-Kassam Tugayları tarafından yayınlanan görüntülerde, tünellerden çıkan İzzeddin el-Kassam Tugayları üyelerinden birinin elindeki patlayıcı cihazı İsrail tankının yanına kadar giderek üzerine bıraktığı ve diğer bir üyenin ise patlamanın ardından tankı roketle vurduğu görüldü. İsrail tankından vurulmasının ardından alevler yükseldi.

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#Hamas#Gazze Şeridi#İsrail

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