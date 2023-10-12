Hamas bu kadar silahı nasıl topladı? İsrail'in elinde hangi silahlar var? Dikkat çeken analizler...

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Hamas geçtiğimiz Cumartesi günü İsrail'e başlattığı saldırıdan bu yana binlerce roket, füze, çok sayıda insansız hava aracı ve sayısız küçük silah ve mühimmat kullandı.

HAMAS BU KADAR SİLAHI NASIL TOPLADI?

Saldırı iki tarafı İsrail, bir tarafı Mısır tarafından çevrili 360 kilometrekarelik bir alan olan Gazze'de başlatıldı. Çok az kaynağa sahip, yoksul ve yaklaşık 2.5 milyon insanın yaşadığı bir bölge.

İsrail'in hava ve deniz ablukası altında olan bölge ayrıca sıkı bir gözetim altında tutuluyordu. Bu da akıllara şu soruyu getiriyor: Hamas bu büyüklükteki bir saldırıyı gerçekleştirecek kadar silahı nasıl topladı?







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ABD İRAN'I ADRES GÖSTERİYOR

ABD'nin en büyük yayın organı olan CNN bu sorunun cevabını şöyle veriyor: Kurnazlık, doğaçlama, azim ve denizaşırı hayırseverler.

ABD ve İsrail, Hamas'ın saldırısının arkasında İran olduğuna dair bir kanıt bulamasa da CNN'de yer alan bir analizde İran'ın Hamas'ın en önemli askeri destekçisi olduğu ve bölgeye gizli sınır ötesi tüneller ve Akdeniz ablukasından kaçan tekneler aracılığıyla silah gönderdiği iddia edildi.



AFP tarafından görüntülenen Gazze-Mısır sınırının altındaki bir kaçakçılık tüneli

ABD Hava Kuvvetleri'ne Orta Doğu konularında analizler hazırlayan, Denver Üniversitesi'nden Aaron Pilkington ise saldırının büyüklüğüne dikkat çekti ve bunun Hamas'ın hem kaçakçılık hem de üretim yoluyla uzun süredir kendi cephaneliğini geliştirdiği anlamına geldiğini söyledi.

Hamas'ın üst düzey yetkilisi Ali Baraka da bu iddiayı doğrulayan açıklamalarda bulunup söz konusu saldırı için 2 yıldır hazırlandıklarını belirtmişti.

Russia Today'in Arapça haber kanalı RTArabic'e verdiği röportajda Hamas'ın silah üretimine ilişkin ayrıntıları paylaşan Baraka, "250 km, 160 km, 80 km ve 10 km menzilli roketler için yerel fabrikalarımız var. Havan topları ve mermileri için fabrikalarımız var.Kalaşnikoflar (tüfekler) ve mermileri için fabrikalarımız var. Mermileri Ruslardan aldığımız izinle üretiyoruz. Bunları Gazze'de inşa ediyoruz" ifadelerini kullandı.



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SALDIRI ÖNCESİ MİLYONLARCA DOLAR DEĞERİNDE KRİPTO PARA GÖNDERİLDİ

İngiliz Telegraph gazetesi ise saldırının finansmanı ile ilgili hazırladığı analizde Hamas'a büyük saldırıdan önceki aylarda milyonlarca dolar değerinde kripto para gönderildiğini öne sürdü.

Analistlere göre 2023 yılının ilk yarısında Hamas tarafından kontrol edilen kripto para hesaplarına 134 milyon dolardan fazla para aktarıldı. Wall Street Journal tarafından bildirilen rakamlara göre ise Hamas son 18 ay içinde kripto token olarak yaklaşık 41 milyon dolar topladı.

Hamas'ın kripto paraları küresel mali yaptırımlardan kaçmak için kullandığını yazan Telegraph, İsrail'in saldırıdan sonra Hamas'ın kripto hesaplarını dondurduğunu hatırlattı.



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İngiliz yayın kuruluşu SkyNews ise İsrail'in elinde hangi silahların olduğunu inceleyen bir analiz yayınladı.

SkyNews'e konuşan Profesör Michael Clarke'ye göre İsrail ordusu çok sayıda tank ve zırhlı araca sahip ve bunlar çatışma alanında 'gerçek bir fark' yaratabilir.



İsrail tarafından üretilen Merkava tankı Alman Leopard 2 muharebe tankına benziyor. Dört mürettebatına maksimum koruma sağlamak için ağır bir ön zırha sahip olan Merkava 120 mm'lik bir ana topun yanı sıra ikincil silahlarla da donatılmıştır.

Hava gücü açısından da oldukça güçlü olan İsrail, kendi ürettikleri Kfir savaş uçaklarını kullanıyor. Hava kuvvetlerinde ayrıca ABD tarafından temin edilen çok sayıda gelişmiş F-35 savaş jeti bulunuyor.



Yüksek teknolojiye sahip yenilikçi bir bakış açısı benimseyen hava kuvvetleri drone teknolojisinden de sık sık yararlanıyor.