Hamaney’den cenaze namazı... İran Reisi’ye veda ediyor

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Azerbaycan ziyareti dönüşünde helikopterinin düşmesi sonucunda hayatını kaybeden İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve diğer yetkililer için dün başkent Tahran’da cenaze töreni düzenlendi. Tahran Üniversitesi yerleşkesinde İran Dini Lideri Ayetullah Hamaney’in kıldırdığı cenaze namazına on binlerce kişi katıldı. Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye de cenazede yer alanlar arasındaydı. Tahran’da İran Uluslararası Konferans Merkezi Velencek’te düzenlenen resmi törende de taziyeler, Cumhurbaşkanlığı görevi geçici olarak kendisine tevdi edilen Birinci Yardımcı Muhammed Muhbir tarafından kabul edildi.

FİDAN VE YILMAZ KATILDI

Resmi törene Türkiye’den Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan katıldı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ve Dışişleri Bakanı Fidan, yerel saatle dün 14.20’de Tahran’da bulunan Mehrebad Havalimanı’na ulaştı. Merasimden sonra Cumhurbaşkanı Reisi’nin cenazesi Meşhed kentine gönderildi, Dışişleri Bakanı Abdullahiyan’ın cenazesi ise defnedileceği Tahran’da kaldı. Cenaze defin işlemleri ise bugün yapılacak merasimlerin ardından gerçekleştirilecek.

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SİYAH SARIĞI DA KONDU

Associated Press (AP) haber ajansı, törendeki dikkat çeken detayları okuyucuları ile paylaştı. Cenaze namazı sonrası, Reisi’nin tabutunun “Amerika’ya Ölüm” sloganları eşliğinde omuzlarda taşındığını yazan AP, Cumhurbaşkanı Reisi’nin tabutunun üzerinde bir fotoğrafı bir de siyah bir sarığın yer aldığını belirtti. AP bu sarığın Reisi’nin Hz. Muhammed’in soyundan geldiğini sembolize ettiğini bildirdi.