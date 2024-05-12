Hafta başında Türkiye’deydi... Kuveyt Emiri parlamentoyu askıya aldı

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Parlamento seçimlerinden altı hafta sonra gelen bu adım Kuveyt’in yarı demokratik sisteminde gerilemeye yol açabileceği endişelerine yol açtı.

GEREKÇESİ SİYASİ KRİZ

Şeyh Mişal, TV’de yayınlanan konuşmasında “Demokrasinin devleti yıkmak için kullanılmasına izin vermeyeceğim” dedi ve son siyasi kargaşa döneminin “ülkeyi kurtarmak için zor kararlar” gerektirdiğini söyledi. Bazı vekillerin, Emir’in yetkilerine müdahale etmeye çalışması ve hükümetin kurulmasıyla ilgili şartlar öne sürmesi nedeniyle bu kararın geldiği belirtildi. Emir, vekilleri kendisinin anayasal bir yetkisi olan Veliaht atama yetkisine müdahale etmeye çalışmakla itham etti. ABD’deki Georgia Eyalet Üniversitesi’nden siyaset profesörü Michael Herb, “Bu Ortadoğu’da demokrasi için ciddi bir gerileme. Parlamentonun askıya alınması Kuveyt’i de diğer Körfez monarşileri gibi otoriter yapma tehdidi taşıyor” dedi. Aralık ayında tahta geçen Şeyh Mişal, Arap ülkeleri dışında ilk dış gezisini hafta başında Türkiye’ye yapmıştı.