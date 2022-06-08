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Güvenlik Konseyi’nde AB-Rusya gerginliği

#Birleşmiş Milletler#Charles Michel#Vassily Nebenzia
Güvenlik Konseyi’nde AB-Rusya gerginliği

Rusya’nın Birleşmiş Milletler (BM) Büyükelçisi Vassily Nebenzia, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel’in suçlamaları üzerine BM Güvenlik Konseyi oturumunu terk etti.

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Michel, Rusya’nın gıda arzını gelişmekte olan ülkelere karşı ‘bir silah gibi’ kullandığını söyledi, Rusya’yı gıda krizine yol açmakla suçladı. Nebenzia ise Michel’in yalan söylediğini belirtti. Michel’in Odesa limanında bekleyen milyonlarca ton tahılı kendi gözleriyle gördüğünü ve Rusya’nın Ukrayna tahıllarını çaldığını da belirttiği konuşması sırasında Rus büyükelçi Nebenzia toplantıyı terk etti. Nebenzia’nın toplantı salonunu terk etmesi sırasında ona seslenmeye devam eden Michel, “Odayı terk edebilirsin, herhalde gerçekleri dinlemekten daha kolay geliyor böylesi” dedi.

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#Birleşmiş Milletler#Charles Michel#Vassily Nebenzia

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