Güvenlik Konseyi’nde AB-Rusya gerginliği

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Michel, Rusya’nın gıda arzını gelişmekte olan ülkelere karşı ‘bir silah gibi’ kullandığını söyledi, Rusya’yı gıda krizine yol açmakla suçladı. Nebenzia ise Michel’in yalan söylediğini belirtti. Michel’in Odesa limanında bekleyen milyonlarca ton tahılı kendi gözleriyle gördüğünü ve Rusya’nın Ukrayna tahıllarını çaldığını da belirttiği konuşması sırasında Rus büyükelçi Nebenzia toplantıyı terk etti. Nebenzia’nın toplantı salonunu terk etmesi sırasında ona seslenmeye devam eden Michel, “Odayı terk edebilirsin, herhalde gerçekleri dinlemekten daha kolay geliyor böylesi” dedi.