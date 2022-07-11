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Guterres’in raporu Rumları korkuttu

#Birleşmiş Milletler#Antonio Guterres#BM Barış Gücü
Guterres’in raporu Rumları korkuttu

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Guterres, BM Barış Gücü ile ilgili raporda düzensiz göç ile ilgili Türk ve Rum taraflara işbirliği çağrısı yaptı. Çağrı, Rum tarafında paniğe yol açtı.

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BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Kıbrıs’taki BM Barış Gücü’yle ilgili yayınladığı son raporda, düzensiz göçle ilgili Türk ve Rum taraflarına teknik komiteler üzerinden kurulacak mekanizmalarla işbirliği yapma çağrısı, Rum yönetiminde “BM Kıbrıs’ta federasyon yerine iki devletliliğe kayıyor” paniğine yol açtı. BM’nin çağrısı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın işbirliği teklifleriyle uyumluluk sağlıyor.

‘TÜRK TALEPLERİNE UYGUN’

Kıbrıs Rum yönetimininde de yayınlanan Yunan Kathimerini gazetesinin haberine göre, BM Barış Gücü’nün 6 aylık görev süresinin uzatılması çerçevesinde rapor hazırlayan Genel Sekreter Guterres, Kıbrıs sorununda rota değiştirdi. Mültecilerle ilgili iki tarafın uzmanlarından oluşan bilirkişilerle işbirliği mekanizması kurulmasını talep ederek, KKTC ve Türkiye’nin istediği iki ayrı devlet veya iki ayrı devletin konfederasyon çatısı altında buluşması taleplerine zemin yarattı.

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GERİ İTME MESELESİ

Guterres raporunda ayrıca, Rum yönetimini, tekneleri geri iterek düzensiz göç trafiğini KKTC’ye yönlendirmek ve iki tarafı ayıran BM denetimindeki ara bölgeye kamera, dikenli tel ve polis gücü yerleştirerek devlet sınırı algısını güçlendirmekle eleştirdi. KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, geçen hafta Rum tarafına, mülteciler, mayınlar, enerji ve su kaynaklarıyla ilgili iki tarafın devlet kurumları arasında işbirliği önerisinde bulunmuştu.

Guterres’in raporu Rumları korkuttu

YUNAN-RUM LOBİSİ ÇABALARINI HIZLANDIRDI

ABD’deki Yunan-Rum lobisi, Türkiye’ye F-16’ların satışını ve Türk Hava Kuvvetleri’ndeki aynı model savaş uçaklarının modernizasyonunu önlemek amacıyla başlattığı propaganda kampanyasını yoğunlaştırdı. Bu çerçevede, sosyal medyada kullanılmak üzere Yunan-Rum lobisindeki 7 örgüt “No Jets For Turkey” (Türkiye’ye savaş uçaklarına hayır) isimli 1 dakika 17 saniyelik yeni bir video hazırladı. Gerilim müzik eşliğinde, sadece görüntülerin yer aldığı videoda Türk savaş uçaklarının, Ege’deki uçuşları ile ilgili Yunan ‘ihlal’ iddialarına çanak tutuldu. Yunan-Rum lobisinin önde gelen isimlerinden Yunan-Amerikan Liderlik Konseyi (HALC) İcra Direktörü Endy Zemendis de, haftalık Real News gazetesine açıklamasında, “ABD’deki Yunanlar, Türkiye’ye F-16’ların verilmemesi için Kongre’de büyük savaş verecek” dedi.

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#Birleşmiş Milletler#Antonio Guterres#BM Barış Gücü

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