Guterres, COP27’de konuşma kağıtlarını karıştırdı

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Mısır’ın Şarm El Şeyh kentinde düzenlenen BM İklim Değişikliği Konferansı (COP27), renkli anlara sahne oldu. BM Genel Sekreteri Antonio Gutteres, dün dünya genelindeki sera gazı emisyonlarının kaynaklarına ilişkin gerçekleştirilen oturumun açılış konuşmasını yaptı. Konuşmasına, "Dünya iklim krizine karşı yarışı kaybediyor, ama ben sizin sayenizde umutluyum. Karar alıcılardan hesap sormakta acımasız davrandınız" diye başlayan Guterres, bir süre sonra duraksadı ve konuşma kağıtlarını karıştırdığını fark etti.

Guterres gülerek, "Sanırım bana yanlış konuşma kağıdı verildi” deyince salondan kahkaha sesleri yükseldi. Doğru kağıtları alan Guterres, oturumun ardından başka bir etkinlikte gençlerle bir araya geleceğini, onlara yönelik konuşmasını okuduğunu ifade ederek, "Küçük bir karışıklık oldu, özür dilerim” dedi.