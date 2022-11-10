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Casusluk davasında karar verildi

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#ABD#Casusluk #Nükleer
Casusluk davasında karar verildi
Oluşturulma Tarihi: Kasım 10, 2022 15:49

ABD'de filmlere konu olacak casusluk davasında karar verildi. ABD Ordusu'na ait çok gizli bilgilerin sızdırıldığı olay FBI tarafından utanç verici olarak kabul edildi.

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ABD’de casusluk suçlaması ile tutuklu olan çiftin Batı Virginia’da görülen davasında ceza istemi belli oldu. Nükleer bilgiler dahil ABD Donanmasına ait birçok gizlilik içeren bilgileri daha farklı ülkelere satıp satmadıkları henüz bilinmiyor.

ABD Donanması’nda mühendis olarak uzun yıllar görev yapan Jonathan Toebbe, nükleer denizaltılara ait gizlilik içeren bilgileri Brezilya’ya satmak isterken eşi ile birlikte yakalanarak cezaevine gönderilmişti.

Nükleer sırları Brezilya'ya aktarmaya çalışan ve bir zamanlar ABD Donanması’nda mühendis olan 46 yaşındaki Jonathan Toebbe ve Dinana Toebbe’nin davasında kara çıktı.

Casusluk davasında karar verildi

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"ADALETİ ENGELLMEYE ÇALIŞTI"

New York Times’ın haberine göre dava hâkimi, Diana’nın kocası hapisteyken gönderdiği mektuplarla adaleti engellemeye çalıştığı gerekçesiyle 21 yıl cezaya çarptırdı. Jonathan Toebbe ise 19 yıl ceza aldı.

Duruşma tutanaklarına göre, güvenlik izni ve nükleer bilgilere erişimi olan kişinin Jonathan olmasına rağmen, Diana’nın da bu bilgilere eriştiği kaydedildi.

Habere göre Toebbes çifti, ABD’nin Nükleer denizaltı programı hakkında la Brezilyalı casuslar ile temasa geçti. Brezilya kendi nükleer denizaltı programını geliştirmeye çalışırken, Amerikan istihbaratının Brezilyalı yetkilileri temas konusunda uyardığı kaydedildi.

UTANÇ VERİCİ

FBI raporlarında, Brezilyalı ajanlar resmi kimlikler kullanarak Toebbes çifti ile temas kurup çok gizli bilgiler için pazarlığa oturdu. FBI Kontur İstihbarat Birimi Başkan Yardımcısı Alan E. Kohler Jr. çarşamba günü yaptığı açıklamada, "Bu eylemler yalnızca ABD Hükümetine değil, aynı zamanda Amerikan halkına da ihanettir." dedi.

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#ABD#Casusluk #Nükleer

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