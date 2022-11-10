Eski Ukrayna Cumhurbaşkanı Poroşenko CNN TÜRK'e konuştu: Erdoğan Putin'e geri adım attırdı

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Hilken Doğaç Boran: Sayın Poroşenko, yayınımıza katıldığınız için teşekkürler. Sormak istediğim birçok soru var. Yakın zamanda cepheyi ziyaret ettiniz. Şimdi neredesiniz? Burası bir sığınak mı? tesis mi? Ne durumdasınız?

Petro Poroşenko: Bu akşam Herson bölgesinden döndüm. Burada karşı taarruz ve saldırı operasyonumuz sürüyor. Saatler içinde pozitif sonuçlar ve ilerleme bekliyoruz. Ben de bu durumda ekibimle ve tüm Ukrayna halkıyla birlikte elimizden geleni yapıyoruz. Herson konusunda çok iyimseriz. Kiev’de gördüğünüz gibi elektrik yok, jeneratörler var. Biz bulunduğumuz noktadan Silahlı Kuvvetlerimize destek veriyoruz. Gördüğünüz gibi ısıtma sistemleri var. Büyük bir elektrikli jeneratörümüz var. Orduya bunlarla yardım ediyoruz.

Hilken Doğaç Boran: Kiev’de olduğunuzu söylediniz. Oradaki enerji sorununun farkındayız. Rusya Kiev ve Ukrayna’nın diğer bölgelerinde sistematik olarak sivil ve enerji altyapısını hedef alıyor. Belediye Başkanı Kliçko saldırıların sürmesi durumunda başkentten tahliyelerin başlayabileceğini ifade etti. Nasıl bir operasyondan söz ediyoruz? Siviller kış aylarında nereye gönderilecek?

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Petro Poroşenko: Bence Kliçko’nun sözleri yanlış anlaşıldı. Evet Kiev’de 12 saatten uzun süre elektriksiz, susuz, ısıtmasız kalıyoruz. Ama Rusların kölesi olmaktansa karanlıkta ve soğukta kalmayı yeğleriz. Evet mevcut durumda kesinlikle tahliyeler var. Ama Kiev’den değil. Herson’daki rus askerleri tahliye ediliyor. Ayrıca barışçıl Ukraynalı siviller, zorla işgal altındaki Herson bölgesinden Rusya’ya gönderiliyor. Burada Hitler’in yaptığı gibi toplama kamplarında tutuluyorlar. Başta Putin olmak üzere bu askeri savaş suçlarından sorumlu olanlar cezasını çekecek. Lahey’den başlayıp, Buça, Irpin, Mariupol, Luhansk ve Çerhiniv’deki katliamlara kadar hepsinin hesabını soracağız. Yani Kiev tahliye edilmeyecek. Burada kalacağız. Ben ekibimle birlikte 24 Şubat’tan beri buradayım. Rus askerler bulunduğum yerin 5 kilometre yakınına kadar geldi. O zaman elimizde silahlar Kiev’i savunmaya hazırdık. Şimdi de burayı terk etmeyeceğiz.

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Hilken Doğaç Boran: Moskova tarafından Herson’a atanan vali yardımcısının trafik kazasında öldüğü açıklandı. Bunun bölgeden aktardığınız gelişmelerle ilgisi var mı? Ukrayna Ordusu önümüzdeki süreçte şehre girecek mi?

Petro Poroşenko: Öncelikle bu bilgiye şüpheyle bakıyorum. Çünkü trafik kazası diyorlar. Bizim saldırımız sürüyor. Bu bir vali yardımcısı değil, hain. Kendisi işgal yönetimi tarafından atandı. Bunun olmasının sebebi tüm Herson halkının Rus saldırganlara, işgalcilere, barbarlara karşı olmasından kaynaklanıyor. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri işgalciler için hayatı cehenneme çeviriyor. Herson’da ilerlemek için çok iyi bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Ama dikkatli olmamız lazım. 24 saat içinde Herson’u alacağız demiyorum. Neden? Çünkü biz saldırı düzenlemiyoruz. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin NATO ortaklarımızla geliştirdiği yeni taktik bu. Taarruza geçmek yerine lojistik ağlarını kopartıyoruz. Çevreliyoruz. Sivil ve askerlerimizin hayatlarını koruyoruz. Sovyet taktikleri ve ordusuna sahip olan Rusya, Ukrayna Ordusu’nu durdurmak için hiçbir şey yapamıyor. Rusya kısmi seferberliğe bel bağladı. Ama seferberlik Rusya’da büyük çaplı ekonomik ve toplumsal sorunlara yol açtı. Cepheye gönderilenlere yapılan adaletsizlikler tepki çekti.

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RUSYA HERSON'DA PUSUYA MI YATTI?

Hilken Doğaç Boran: Rus askerlerinin sivil kıyafetler ile Herson ve çevresindeki evlere konuşlandığına dair iddialar var. Bu konuda herhangi bir istihbarata sahip misiniz? Ukrayna Ordusu bu durumda ne yapar?

Petro Poroşenko: Savaş 8,5 aydır sürüyor. Kiev’de, Çernihiv’de, Harkiv’de, Suma’da olsun Rus güçler ne zaman bozguna uğrasa büyük kısmı sivil kıyafetler giyip Ukrayna taarruzlarından kaçmaya çalışıyor. Bu bir Rus taktiği. Herson’da da bunu yapıyorlar. Askerlerimiz kendi gözleriyle bu duruma şahit oluyor. Filtreleme operasyonlarımız var. Binlerce Rus asker Ukrayna hapishanelerinde tutuluyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da destekleriyle bu askerleri, Putin’in esir tuttuğu ve ülkemizi korumak için savaşan Ukrayna kahramanlarıyla takas etmek için elimizden geleni yapıyoruz.

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Hilken Doğaç Boran: Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan sizin de değindiğiniz gibi bu süreçte kilit rol oynuyor. Rusya yakın zamanda Tahıl anlaşmasını askıya aldı. Türkiye’nin devreye girmesi ile Moskova Ukrayna’dan yazılı garantiler aldığını duyurdu ve anlaşmaya geri döndü. Bu süreç ve Türkiye’nin arabulucu ve anlaşmanın taraf olarak rolü hakkındaki görüşleriniz nedir?

"ERDOĞAN PUTİN'E GERİ ADIM ATTIRDI"

Petro Poroşenko: Öncelikle Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı takdir etmek istiyorum. Kendisi bu savaş sürecinde ve son sekiz yılda hem bölgede hem de dünya çapında büyük liderlik örnekleri gösterdi. Hem benim hem de Ukrayna’nın dostu olan Erdoğan’ın güvenilir desteğini hissediyorum. Bu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ikimizin imzaladığı anlaşma kapsamında bize Bayraktarlar vermeye başladığından beri sürüyor. Bu İHA’lar dünya çapında meşhur oldu artık. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırımlı Tatarların serbest bırakılması için müzakere ederek de bize destek verdi. Ayrıca şu anda Ukrayna’nın öz savunması için verilen teknolojiyi ve tahıl ihracatı konusundaki desteği de takdir etmek istiyorum. Size şunu hatırlatmak isterim, bizim Rusya ile herhangi bir anlaşmamız yok. Dolayısıyla olmayan bir anlaşmayı ihlal etmemiz söz konusu değil. Ama Türkiye ve BM ile anlaşma imzaladık. Bu iki tarafla etkili bir şekilde iş birliği yapıyoruz. Putin Türkiye, Ukrayna ve BM’ye şantaj yapmaya çalışıyor. Onun tarzı bu. Nükleer silahlarla, nükleer kirlenmeyle, petrol ve gazla, taktiksel nükleer bombalarla da aynı şeyi yapmaya çalıştı. Ukrayna’nın eski cumhurbaşkanı olarak çok önemli bir ders çıkardım. Putin’den korkmayın. Putin’e güvenmeyin. Cumhurbaşkanı Erdoğan cesaret gösterdi, liderlik yaptı ve Putin’e “hayır, ültimatomunu ve şantajını kabul etmiyoruz. Türk gemileri tahıl taşıyan sivil Ukrayna gemilerini korumayı sürdürecek” dedi. Sonrasında ne oldu? Putin 2 gün içinde geri adım attı. “Tamam anlaşmaya geri dönüyoruz” dedi. Türkiye ile imzaladığı bir anlaşma bu, Ukrayna’yla değil. Bu hem Türkiye hem Ukrayna hem de tüm dünya için bir zaferdir. Tüm ekibim adına, Ukrayna halkı adına kalbimin derinliklerinden Türkiye halkına teşekkür etmek istiyorum. Bize muazzam bir destek veriyorsunuz. Gerçek dostluk budur. Türkiye Hükümeti ve Meclisine teşekkürler. Ve tabii ki yakın dostum, Ukrayna’nın büyük dostu ve büyük lider Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a da teşekkürler