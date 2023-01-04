Gurbetçi ailenin kâbusu oldu... Katliamcının babası rahat durmuyor!

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Aşırı sağcı Tobias Rathjen, 19 Şubat 2020’de Almanya’nın Hanau kentinde 4’ü Türkiye kökenli 9 göçmeni katletmiş, ardından evine giderek annesini de öldürdükten sonra intihar etmişti.

Saldırının üzerinden yaklaşık 3 yıl geçmesine rağmen hayatını kaybedenlerin yakınları huzur bulamıyor.

9 kişiyi vahşice katleden Tobias Rathjen’in kendisi gibi aşırı sağcı babası Hans-Gert Rathjen, kurban yakınlarını sürekli tehdit ediyor.

Hakkında mahkeme kararıyla kurban yakınlarına yaklaşma yasağı getirilen Hans-Gert Rathjen, bu karara uymadığı gerekçesiyle bir geceyi nezarethanede geçirdi.

Kurban yakınlarına hakaret ettiği için mahkemede yargılanan Hans-Gert Rathjen’in son olarak katliamda öldürülen Ferhat Unvar’ın annesinin evinin yakınlarında dolaştığı tespit edildi. Bir geceyi hapishanede geçirmesine rağmen serbest kaldıktan sonra ırkçı babanın provokasyonunun devam ettiği belirtildi.

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Hans-Gert Rathjen’in hapisten çıktıktan sonra yine Serpil Unvar’ın evinin yakınlarında görüldüğü kaydedildi.

Hans-Gert Rathjen, geçen yıl eylül ayında Hanau Eyalet Mahkemesi tarafından, katıldığı bir yabancı karşıtı gösteride yabancılara hakaret ettiği gerekçesiyle para cezasına çarptırılmıştı.

Hanau’da 19 Şubat 2020’de gerçekleştirilen ırkçı saldırıda, 4’ü Türkiye kökenli 9 göçmen hayatını kaybetmişti.

Tobias Rathjen isimli ırkçı saldırgan, şehrin 2 farklı bölgesinde bulunan 2 kafeye ardı ardına saldırılar düzenleyerek rastgele ateş açmıştı.

43 yaşındaki ırkçı saldırganın daha sonra evine giderek, annesini öldürdüğü ve ardından da intihar ettiği açıklanmıştı. Hanau katliamı davası, Federal Başsavcılığın 2021 yılının aralık ayında takipsizlik kararı vermesi sonucu kapanmıştı.