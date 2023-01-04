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Gurbetçi ailenin kâbusu oldu... Katliamcının babası rahat durmuyor!

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#ALMANYA#Hanau#Dünya
Gurbetçi ailenin kâbusu oldu... Katliamcının babası rahat durmuyor
Oluşturulma Tarihi: Ocak 04, 2023 14:04

Üç yıl önce Hanau’da 9 göçmeni katleden Tobias Rathjen’in babası Hans-Gert Rathjen, rahat durmuyor. Aşırı sağcı Hans-Gert Rathjen, yaklaşma yasağı olmasına rağmen saldırıda hayıtını kaybeden Ferhat Unvar’ın annesi Serpil Unvar’ın evinin yakınlarında dolaştığı gerekçesiyle gözaltına alındı.

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Aşırı sağcı Tobias Rathjen, 19 Şubat 2020’de Almanya’nın Hanau kentinde 4’ü Türkiye kökenli 9 göçmeni katletmiş, ardından evine giderek annesini de öldürdükten sonra intihar etmişti.

Saldırının üzerinden yaklaşık 3 yıl geçmesine rağmen hayatını kaybedenlerin yakınları huzur bulamıyor.

9 kişiyi vahşice katleden Tobias Rathjen’in kendisi gibi aşırı sağcı babası Hans-Gert Rathjen, kurban yakınlarını sürekli tehdit ediyor.

Gurbetçi ailenin kâbusu oldu... Katliamcının babası rahat durmuyor

Hakkında mahkeme kararıyla kurban yakınlarına yaklaşma yasağı getirilen Hans-Gert Rathjen, bu karara uymadığı gerekçesiyle bir geceyi nezarethanede geçirdi.

Kurban yakınlarına hakaret ettiği için mahkemede yargılanan Hans-Gert Rathjen’in son olarak katliamda öldürülen Ferhat Unvar’ın annesinin evinin yakınlarında dolaştığı tespit edildi. Bir geceyi hapishanede geçirmesine rağmen serbest kaldıktan sonra ırkçı babanın provokasyonunun devam ettiği belirtildi.

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Hans-Gert Rathjen’in hapisten çıktıktan sonra yine Serpil Unvar’ın evinin yakınlarında görüldüğü kaydedildi.

Gurbetçi ailenin kâbusu oldu... Katliamcının babası rahat durmuyor

Hans-Gert Rathjen, geçen yıl eylül ayında Hanau Eyalet Mahkemesi tarafından, katıldığı bir yabancı karşıtı gösteride yabancılara hakaret ettiği gerekçesiyle para cezasına çarptırılmıştı.

Hanau’da 19 Şubat 2020’de gerçekleştirilen ırkçı saldırıda, 4’ü Türkiye kökenli 9 göçmen hayatını kaybetmişti.

Gurbetçi ailenin kâbusu oldu... Katliamcının babası rahat durmuyor

Tobias Rathjen isimli ırkçı saldırgan, şehrin 2 farklı bölgesinde bulunan 2 kafeye ardı ardına saldırılar düzenleyerek rastgele ateş açmıştı.

43 yaşındaki ırkçı saldırganın daha sonra evine giderek, annesini öldürdüğü ve ardından da intihar ettiği açıklanmıştı. Hanau katliamı davası, Federal Başsavcılığın 2021 yılının aralık ayında takipsizlik kararı vermesi sonucu kapanmıştı.

 

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#ALMANYA#Hanau#Dünya

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