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Güney Kore'de "Beyin yiyen amip" ölüme neden oldu

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#Güney Kore#Beyin Yiyen Amip#Naegleria Fowleri
Güney Korede Beyin yiyen amip ölüme neden oldu
Oluşturulma Tarihi: Aralık 27, 2022 18:31

Güney Kore, "beyin yiyen amip" olarak da bilinen ve burundan insan beynine giren "Naegleria fowleri" kaynaklı ilk ölüm vakasının kayda geçtiğini duyurdu.

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Güney Kore, "beyin yiyen amip" olarak da bilinen çamurlu su, göl ve yüzme havuzu gibi durgun sularda yaşayan ve burundan insan beynine giren "Naegleria fowleri" kaynaklı ilk ölüm vakasının kayda geçtiğini duyurdu.

Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Ajansı'ndan (KDCA) yapılan açıklamada, "Kısa bir zaman önce yurt dışından dönen serebral menenjitli bir hastada Negleria fowler enfeksiyonu olduğu ilk kez doğrulandı" ifadeleri kullanıldı. Geçtiğimiz 10 Aralık'ta Güney Kore'ye dönen ve 21 Aralık'ta hayatını kaybeden hastanın öncesinde 4 ay süreyle Tayland'da bulunduğu ve burada baş ağrısı, ateş, kusma, konuşma bozukluğu gibi semptomlar gösterdiği öğrenildi.

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KISA SÜRE İÇİNDE ÖLDÜRÜYOR

"beyin yiyen amip" olarak da bilinen Naegleria fowleri, çamurlu su, göl ve yüzme havuzu gibi durgun sulardan bulaşıyor. Primer Amibik Meningoensefalit (PAM) olarak adlandırılan menenjitlere sebep olan Naegleria fowleri, burun iltihabı, yüksek ateş, bulantı, baş ağrısı ve göz ağrısı gibi belirtilerle kendini gösteriyor. Vakaların çoğunda kısa süre içinde bilinç bulanıklığı, koma ve ölüm meydana geliyor. Naegleria fowleri sıcağı seven bir amip olduğu için küresel ısınma nedeniyle vakalarda artış beklendiği biliniyor.

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#Güney Kore#Beyin Yiyen Amip#Naegleria Fowleri

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