Güney Kore'de ana muhalefet liderine şok saldırı: Boynundan bıçaklandı

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Güney Koreli ana muhalefet lideri Lee Jae-myung, ülkenin güneyindeki Liman kenti Busan'da düzenlediği bir basın toplantısı sırasında boynundan bıçaklandı.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerini geçen yıl az farkla kaybeden Lee, boynunun solundan bıçaklanırken, erkek saldırgan olay yerinde gözaltına alındı.

Yonhap Haber Ajansı, Lee'nin olaydan 20 dakika sonra, bilinci açık bir şekilde hastaneye götürüldüğünü belirtti.

50'li ya da 60'lı yaşlarında olduğu kaydedilen saldırganın imza isteme bahanesiyle yaklaştığı, sonra birden bıçaklamak için ileri atıldığı kaydedildi.

Sosyal medyada dolaşan saldırı anına ait görüntülerde Lee önce kalabalığın üzerine sonra da yere düşüyor.

Çevredekiler de saldırganı etkisiz hale getirmeye çalışıyor. Lee yerde gözleri kapalı yatarken, bir kişinin de mendilini boynuna götürdüğü görülüyor.

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SALDIRGAN YAKALANDI

Saldırgan olay yerinde yakalandı. Devlet Başkanlığı Sözcüsü Kim Soo-kyung, Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un soruşturma talimatı verdiğini bildirdi.

59 yaşındaki lii Kore Demokratik Hartisi'nin lideri. Şu anda parlamentoda değil ama Nisan'da yapılacak genel seçime girmesi bekleniyordu.

Lee cumhurbaşkanlığı seçimlerini yüzde 0,73 farkla Cumhurbaşkanı Yook Suk-Yeol'e karşı kaybetmiş ve 2027'deki cumhurbaşkanlığı seçimlerine tekrar girmesi bekleniyordu.

Ancak daha sonra kendisine başkent Seul'ün güneyindeki, 1 milyon nüfuslu liman kenti Seongnam'ın belediye başkanıyken yolsuzluk yaptığı suçlamaları yöneltildi. Lee ise suçlamaları reddediyor ve siyasi amaçlı olduğunu savunuyor.

Eylül ayında mahkeme Lee'nin iddialardan tutuklu yargılanması talebini reddetmişti. Savcılar muhalif lider hakkındaki bazı diğer yolsuzluk iddialarını da araştırıyor.

Lee, Yoon'un iç ve dış politikasını eleştirmek için üç hafta açlık grevi de yapmış ve bu yüzden hastaneye de kaldırılmıştı.