Gündeme bomba gibi düşen iddia! 2 yıllık ömrü kaldı, Kral 3.Charles'ın cenaze töreni hazır...

Haberin Devamı

İngiltere Kralı 3. Charles'ın, prostat büyümesi nedeniyle tedavi gördüğü sırada yapılan testlerde, başka bir "endişe verici" durum fark edilmiş ve 75 yaşındaki Kral'a kanser tanısı konmuştu. Buckingham Sarayı Ocak ayı sonunda yaptığı açıklamada Kral’ın prostat kanseri olmadığını duyurdu ancak hastalıkla ilgili daha fazla detay vermeyi reddetti.

Krala konulan kanser teşhisi ülkede büyük bir şok etkisi yaratırken sadece haftalar sonra Galler Prensesi Kate Middleton da kanser teşhisi aldığını ve önleyici kemoterapiye başladığını açıkladı.



Kraliyet ailesinin üzerindeki kara bulutlar bir türlü dağılmazken İngiliz medyasından gündeme bomba gibi düşen bir iddia attı.

Haberin Devamı

Kralın 'pankreas kanseri' olduğunu yazan In Touch dergisi, hastalığın görünenden çok daha kötü olduğunu, kralın iki yıllık ömrü kaldığını bu nedenle de cenaze töreninin hazırlandığını yazdı.



Haberini Buckingham içindeki kaynaklarına dayandıran In Touch'a göre, Kral'ın cenaze töreni için 'Menai Köprüsü Operasyonu' kod adı kullanılacak ve tören Kraliçe Elizabeth'in 'Londra Köprüsü Operasyonu' kod adlı cenaze törenine benzeyecek.

'Menai Köprüsü Operasyonu' bilindik protokolleri içerecek. Hükümdar öldüğünde naaşı Buckingham Sarayı'ndaki taht odasından Westminster Hall'a taşınacak. Devlet töreniyle toprağa verilecek ve resmi cenaze töreni dokuz gün sonra gerçekleştirilecek. Kral büyük olasılıkla Windsor Kalesi'ndeki kraliyet mezarlığına gömülecek.

Kraliyet içinden adı açıklanmayan bir kaynak In Touch'a yaptığı açıklamada "Cenaze töreni bir İngiliz hükümdarına yakışan tüm görkeme sahip olacak" dedi.



Haberin Devamı

Kral'ın tedavisi süresince resmi devlet görevlerine devam edeceği ancak halka açık etkinliklere katılmayacağı açıklanmıştı. Bu süreçte Kral'ın bazı görevlerini Galler Prensi William'ın yürütmesi bekleniyordu ancak Prenses Middleton'ın kanser teşhisi tüm planları bozdu.

In Touch 'a konuşan bir kaynak Charles ve William arasında sağlık krizleri dışında farklı şeyler olabileceğini, kralın William'ın tahta geçmeye hazır olmadığı izlenimine kapıldığını iddia etti:

"Charles hükümdar olmanın getirdiği baskıları biliyor ve William'ın onun yerini almaya hazır olduğundan emin değil"

Başka bir kaynak ise Kral'ın hastalığının beklenenden daha hızlı ilerlediğini ve Kraliçe Camilla'nın bile Charles'ın durumuyla ilgili hayal kırıklığına uğradığını söyledi.



Haberin Devamı

Kral 3. Charles; İngiltere, İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda'dan oluşan Birleşik Krallık'ın devlet başkanı. Ancak yetkileri sembolik ve törensel. Siyasi olarak da tarafsız kalıyor.

Önemli toplantılar öncesinde brifingler veya imzasını gerektiren belgeler gibi hükümetten gelen günlük gönderiler kırmızı deri bir çanta içinde ona teslim ediliyor.

Başbakan normalde her Çarşamba günü Buckingham Sarayı'nda Kral'la bir araya gelerek onu hükümet meseleleri hakkında bilgilendiriyor.

Bu toplantılar tamamen özel olup, konuşulanların resmi bir kaydı yok.



Kralın ayrıca Parlamento'da da bazı görevleri var:

Haberin Devamı

Hükümeti atamak: Genel seçimleri kazanan partinin lideri genellikle Buckingham Sarayı'na çağrılır ve burada resmi olarak hükümeti kurma görevi verilir. Kral ayrıca bir genel seçimden önce de hükümeti resmen feshediyor.



Parlamentonun açılışında konuşmak: Kral, Parlamentoda yasama yılı açılış törenine katılıyor ve Lordlar Kamarası'nda tahttan yapacağı konuşmada hükümetin planlarını açıklıyor.



Kraliyet Onayı: Herhangi bir yasa Parlamentodan geçtiğinde, yasalaşması için Kral tarafından resmen onaylanması gerekiyor. Kraliyetin herhangi bir yasaya onay vermeyi reddetmesi en son 1708'de İskoçya ile ilgili bir yasada söz konusu olmuştu.



Ayrıca Kral, ziyarete gelen devlet başkanlarını ağırlar ve Birleşik Krallık'ta bulunan yabancı büyükelçiler ve temsilcilerle bir araya geliyor.

Haberin Devamı

Kral geleneksel olarak Kasım ayında Londra'da düzenlenen Savaş Kurbanlarını Anma Günü etkinliğine öncülük ediyor.

Kral, 56 bağımsız ülke ve 2,4 milyar insandan oluşan İngiliz Milletler Topluluğu'nun da başkanı. Aynı zamanda bu ülkelerin 14'ünün devlet başkanı konumunda.