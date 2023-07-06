Greta Thunberg hapis cezasıyla karşı karşıya

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Çevre aktivisti Greta Thumberg, 19 Haziran’da İsveç’in güneyindeki Malmö kentinde gerçekleştirilen eyleme katılmış, polisin "protestodan ayrıl” talimatına uymaması sonucu gözaltına alınmıştı.



İsveçli savcılar tarafından yapılan açıklamada, 20 yaşındaki Thunberg’in “Polisin olay yerinden ayrılması yönündeki emirlerine uymayı reddettiği” için suçlandığı kaydedildi.



İtaatsizlik suçundan hüküm giyenler genellikle para cezası ile cezalandırılsa da limanda petrol tankerlerini engellemeye çalışan aktivistin 6 aya kadar hapis cezası alma ihtimali var.