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Greta Thunberg hapis cezasıyla karşı karşıya

Güncelleme Tarihi:

#Greta Thunberg#İsveç#Hapis
Greta Thunberg hapis cezasıyla karşı karşıya
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 06, 2023 16:31

Çevre aktivisti Greta Thunberg, İsveç’in Malmö kentinde bir protesto sırasında polisin “protestodan ayrıl” talimatına uymadığı gerekçesiyle hapis cezası alabilir.

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Çevre aktivisti Greta Thumberg, 19 Haziran’da İsveç’in güneyindeki Malmö kentinde gerçekleştirilen eyleme katılmış, polisin "protestodan ayrıl” talimatına uymaması sonucu gözaltına alınmıştı.

İsveçli savcılar tarafından yapılan açıklamada, 20 yaşındaki Thunberg’in “Polisin olay yerinden ayrılması yönündeki emirlerine uymayı reddettiği” için suçlandığı kaydedildi.

İtaatsizlik suçundan hüküm giyenler genellikle para cezası ile cezalandırılsa da limanda petrol tankerlerini engellemeye çalışan aktivistin 6 aya kadar hapis cezası alma ihtimali var.

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#Greta Thunberg#İsveç#Hapis

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