Gözlerde ve kulaklarda kanamaya neden olan virüs Fransa'da! Yetkililer temaslı kişilerin peşine düştü

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Fransa'yı endişelendiren vaka kısa süre önce yurtdışından dönen bir askerde doğrulandı. İsmi açıklanmayan hasta Saint-Mandé'deki Bégin askeri hastanesinde tedavi görürken, yerel yetkililer hastayla temas eden kişileri belirlemek için derinlemesine bir epidemiyolojik soruşturma yürütüyor.

GÖZLERDE ,KULAKLARDA VE AĞIZDA KANAMAYA NEDEN OLABİLİR

Lassa ateşi gözlerde, kulaklarda ve ağızda kanamaya neden olan akut viral hemorajik bir hastalık. İnsanlara kemirgenlerden geçer, ancak insanlar da birbirlerine bulaştırabilir.

Hastalık ebola kadar ölümcül olmasa da şu anda Benin, Gana, Gine, Liberya, Mali, Sierra Leone ve Togo dahil olmak üzere birçok Batı Afrika ülkesinde endemik olarak görülmektedir.



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DAHA ÖNCE DE GÖRÜLDÜ ANCAK YAYILMADI

İngiliz medyasında yer alan haberlere göre, geçtiğimiz yıllarda Afrika'dan Avrupa'ya ya da ABD'ye dönen kişilerde Lassa ateşi görülmüş ancak hastalık yayılmamıştır. Hastalık 2022 yılında Batı Afrika'dan Bedfordshire'a dönen bir ailede 3 kişide görüldü, ve yeni doğan bir bebek virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Virüs şu anda Dünya Sağlık Örgütü'nün salgın veya pandemi potansiyeli olan kötü şöhretli patojenler listesinde yer alıyor.

LASSA ATEŞİ BELİRTİLERİ NELERDİR?

Lassa virüsü baş ağrısı, halsizlik, öksürük, kusma, ishal, kas ağrıları ve boğaz ağrısına neden olabilir. Hastalığın ağır seyrettiği durumlarda iç kanamanın yanı sıra solunum sorunları, yüzde şişme, göğüs ağrısı görülebilir.



Mirror gazetesinde yer alan bilgilere göre, virüs her yıl 200.000'den fazla kişiye bulaşıyor. Tedavi genellikle anti-virallerle yapılır ve hastalığın başında tedaviye başlanırsa sonuçlar daha başarılı oluyor.

HÜKÜMET ACİL DURUM İLAN ETMİŞTİ

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Nijerya hükümeti, Şubat 2023'te Lassa ateşi salgını nedeniyle "acil durum" ilan etmişti. İlk kez 1969'da ülkenin kuzeydoğusundaki Borno eyaletinde çıkan Lassa ateşi nedeni ile Nijerya'da geçtiğimiz Mart ayında 20 kişi hayatını kaybetti.

Ülkede geçen yıl 1170 Lassa ateşi vakası tespit edilmiş, 219 kişi yaşamını yitirmişti.