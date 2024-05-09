Son dakika... Dünya'nın gözü Kızıl Meydan'da! Putin'den 'nükleer' mesaj: Hazırız

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Dünyanın gözü Rusya'nın başkenti Moskova'da.

9 Mayıs Zafer Günü dolayısıyla Moskova'da düzenlenen askeri geçit töreni başladı. Rusya Devlet Başkanı Putin merakla beklenen açıklaması ise Batı'ya gözdağı olarak yorumlandı

Putin bu yılki Zafer Bayramı konuşmasında Rusya'nın muharip güçlerinin "her zaman hazır" olduğu konusunda uyardı ancak ülkenin "zor bir dönemden" geçtiğini kabul etti.

Rus lider, çok sayıda Rus askerine hitap ederken, Rusya'nın nükleer kuvvetlerinin her zaman savaşa hazır olduğunu da söyledi.

Putin perşembe günü yaptığı açıklamada, Rusya'nın küresel çatışmayı önlemek için elinden gelen her şeyi yapacağını ancak kimsenin onu tehdit etmesine izin vermeyeceğinin altını çizdi

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Avrupa’da İkinci Dünya Savaşı’nın sonunda 'Nazi Almanyası’nın kayıtsız şartsız teslimiyetini imzaladığı tarih olan 9 Mayıs, Rusya'da Zafer Günü olarak kutlanıyor.

Avrupa’da İkinci Dünya Savaşı’nın sonunda 'Nazi Almanyası’nın kayıtsız şartsız teslimiyetini imzaladığı tarih olan 9 Mayıs, Rusya'da Zafer Günü olarak kutlanıyor.

Putin, 'düşmanları caydırmak' amacıyla, Ukrayna yakınlarındaki birliklere nükleer silah senaryolarını tatbik etme emri vermişti.

Rusya savunma bakanlığı ise, askeri tatbikatların stratejik olmayan nükleer silahların hazırlanması ve konuşlandırılmasına yönelik tatbikatları da içereceğini bildirmişti.

Nükleer silahlarla ilgili bütün rakamlar esasen tahmini. Fakat Amerikan Bilim İnsanları Federasyonu'na göre Rusya'nın 5 bin 997 savaş başlığı -nükleer patlamayı tetikleyen mekanizması- var.

Ama bu sayıya ıskartaya ayrılmış ya da söküm emri verilmiş 1500 civarında başlık da dahil.