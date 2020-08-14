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Dünya
Güven ÖZALP / BRÜKSEL Yorgo KİRBAKİ / ATİNA
Haber Giriş: 14.08.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

Göstermelik tatbikat

Yorgo KIRBAKİ
Yorgo KIRBAKİ
ykirbaki@hurriyet.com.tr
Güven ÖZALP
Güven ÖZALP
gozalp@hurriyet.com.tr
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Yorgo KIRBAKİ
Yorgo KIRBAKİ
ykirbaki@hurriyet.com.tr
Güven ÖZALP
Güven ÖZALP
gozalp@hurriyet.com.tr
Göstermelik tatbikat
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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Doğu Akdeniz’deki Fransız askeri varlığını geçici olarak arttıracaklarını açıklamasının ardından dün Fransız deniz unsurları Yunanistan ile küçük çaplı bir askeri tatbikat gerçekleştirdi.

DEAŞ ile mücadele kapsamında uzun süredir Doğu Akdeniz’de konuşlandırılan La Fayette firkateyni tatbikata katılmak için Güney Kıbrıs’ın Larnaka limanından demir aldı. Yunan donanmasına bağlı 4 firkateyn ile gerçekleştirilen tatbikata La Fayette’in yanı sıra Fransız helikopter gemisi Tonnerre de katıldı. Tatbikat sonrasında Tonnerre, asıl görevi çerçevesinde, lojistik ve gıda yardımı için Beyrut’a yöneldi. Bu arada pazartesiden bu yana Güney Kıbrıs’ta bulunan iki Fransız Rafale savaş uçağı da Yunanistan’la dayanışma gösterisi olarak Girit’e uçtu. Yunan adasında birkaç gün kalmaları öngörülen Fransız savaş uçakları daha sonra Fransa’ya dönecek. Fransa, bölgedeki askeri varlığını Akdeniz’de serbest dolaşıma, deniz seyir güvenliğine ve uluslararası hukuka saygıya bağlılığına dayandırıyor.

MÜTTEFİK ARAYIŞI

Öte yandan Yunanistan, bölgedeki diplomasi trafiğini hızlandırdı. Yunan Savunma Bakanı Nikos Panayiotopulos, Fransız mevkidaşı Florence Parly ile dün telefonda görüştü. Yunan Dışişleri Bakanı Nikos Deandias ise aniden Kudüs’e giderek İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve İsrailli mevkidaşı Gabi Ashkenazi ile bir araya geldi. Dendias, Türkiye’ye karşı Yunanistan’ı destekledikleri için İsrail’e teşekkür etti. Dendias bugün de, Avrupa’ya resmi ziyarette bulunan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile Viyana’da görüşecek. Ayrıca Doğu Akdeniz’deki son gelişmelerin de ele alınacağı, AB Dışişleri Bakanları olağanüstü toplantısına katılacak. Bu toplantı telekonferans yöntemiyle yapılacak.

 

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Yorgo KIRBAKİ
Yorgo KIRBAKİ
ykirbaki@hurriyet.com.tr
Güven ÖZALP
Güven ÖZALP
gozalp@hurriyet.com.tr
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