Görüntüler sosyal medyada yayıldı... Eski sporcu kız arkadaşını böyle dövdü! "Hayatımdan endişe ediyorum"

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Kadınların maruz kaldığı erkek şiddetine son örnek ABD'den geldi. Amerikan futbolu takımı New York Jets'in eski oyuncusu Zac Stacy'nin kız arkadaşını acımadan dövdüğü anların görüntüleri sosyal medyaya yansıdı. Üstelik korkunç olay yaşanırken çiftin 5 aylık bebeği de yanlarındaydı. Genç kadının hem kendini hem de bebeğini dayaktan korumaya çalıştığı anlar sosyal medyada yayılınca büyük bir öfke dalgasına neden oldu.

Çıkarıldığı mahkemede 10 bin dolar kefaletle serbest bırakılan Zac Stacy'nin yargılanmasına tutuksuz olarak devam edilecek. Durumu tepki gösteren Kristin Evans, sosyal medyadan yaptığı açıklamada bu durumun kabul edilemez olduğunu ve can güvenliğinden endişe duyduğunu açıkladı.

Evans ve avukatları kefalet kararının kabul edilemez olduğunu ve buna itiraz edeceklerini açıklarlarken Evans'ın gördüğü şiddet yüzünden vücudunda oluşan morlukları ve yaraları mahkemeye delil olarak sundu. Evans da korkunç olayın yaşandığı anların kamera kayırlarını sosyal medyadaki takipçileriyle paylaştı.

Talihsiz kadın gördüğü şiddetin geçtiğimiz yıl hamile olduğu dönemde başladığını ileri sürerek "Bu adamla bir hayat kurmayı planlamıştım, yaşadıklarıma inanmak çok zor." diyerek ağladı. Hamileyken Zac Stacy'yi şikayet etmediğini, doğacak çocuğunun babasız kalmasını istemediğini söyleyen genç kadın yaşananlara oğlu yüzünden katlandığını söyledi.

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Polis tarafından yapılan açıklamada ise çiftin evinden daha önce de iki kez ev içi şiddet şikayeti geldiği ve Evans'ın Stacy için uzaklaştırma kararı aldırdığı ifade edildi.

"Bana o kadar uzun süre zorbalık yaptı ki bir noktada bunun benim hatam olduğuna inandım" sözlerini kullanan Evans, "Ben asla böyle bir şeyi hak edecek bir şey yapmadım, kimse böyle bir şeyi hak edecek bir şey yapamaz." diye konuştu.

Evans'ın avukatı Thomas Feiter "Hakim videoyu izlemesine rağmen bu korkunç suçu işleyen insanı salıverdi." diyerek karara itiraz ettiklerini açıklarken Stacy'nin avukatı sadece "Gerçeklerin açığa çıkacağına inancım tam." demekle yetindi.