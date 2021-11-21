Karısını öldürmek için yılan kiralamıştı... Cani kocaya çifte müebbet cezası!

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Putin haklı çıktı... ABDyi ayağa kaldıran itirafPutin haklı çıktı... ABD'yi ayağa kaldıran itiraf #Putin
Salgının yeni adı: Gözlük Anne babalar şaşkın: Çocukları gözü neden bozulduSalgının yeni adı: Gözlük! Anne babalar şaşkın: Çocukları gözü neden bozuldu?#Miyopi
Derbiye satler kala belli oldu Pereiradan dizilişte ters köşe, Terimden forvet kararı...Derbiye satler kala belli oldu! Pereira'dan dizilişte ters köşe, Terim'den forvet kararı...#Galatasaray
Her şey 2017de başlamış... Korona belgeleri sızdıHer şey 2017'de başlamış... Korona belgeleri sızdı!#Koronavirüs
Yunanistandan insanlık dışı uygulama Görüntüler isyan ettirdiYunanistan'dan insanlık dışı uygulama! Görüntüler isyan ettirdi#Yunanistan
İstanbulda suç örgütüne operasyon Hanımağa yakalandıİstanbul'da suç örgütüne operasyon! 'Hanımağa' yakalandı#İstanbul
Görüntüler sosyal medyada yayıldı... Her şey 5 aylık bebeklerinin önünde yaşandıGörüntüler sosyal medyada yayıldı... Her şey 5 aylık bebeklerinin önünde yaşandı!#ABD
İnfial yaratan plan: Yılan kiralayıp yapmış Cezası belli oldu...İnfial yaratan plan: Yılan kiralayıp yapmış! Cezası belli oldu...#Hindistan
Son mesajında yazdıkları şoke etti Dünya bir ağızdan soruyor: Peng neredeSon mesajında yazdıkları şoke etti! Dünya bir ağızdan soruyor: Peng nerede?#Peng Shuai
Bu kadarına da pes... Resmen ölüme yürüdülerBu kadarına da pes... Resmen ölüme yürüdüler!#Koronavirüs
Evcil hayvanlarınızla uyuyor musunuz Bu haber sizi çok ilgilendiriyor...Evcil hayvanlarınızla uyuyor musunuz? Bu haber sizi çok ilgilendiriyor...#Uyku Sağlığı
İzmirde iğrenç olay... Kızını istismar etti Mide bulandıran ses kaydı ortaya çıktıİzmir'de iğrenç olay... Kızını istismar etti! Mide bulandıran ses kaydı ortaya çıktı#İzmir
Merakla beklenen projede sona gelindi 25 dakika tasarruf sağlanacakMerakla beklenen projede sona gelindi! 25 dakika tasarruf sağlanacak#Eğribel Geçidi
Merkez Bankası eski başkanından trol yaratan karanlıkMerkez Bankası eski başkanından trol yaratan karanlık#Durmuş Yılmaz
Doktorlardan açıklama geldi: İşte Kadir İnanırın son durumuDoktorlardan açıklama geldi: İşte Kadir İnanır'ın son durumu!#Kadir İnanır
HABERLERDünya Haberleri

Karısını öldürmek için yılan kiralamıştı... Cani kocaya çifte müebbet cezası!

#Hindistan#Cinayet#Yılan Zehri
Karısını öldürmek için yılan kiralamıştı... Cani kocaya çifte müebbet cezası

Hindistan'da geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden bir kadının kocasının 'kiraladığı' zehirli yılanın ısırığı yüzünden öldüğü anlaşılmış, olay basına yansıyınca adeta tüm dünyayı şoke etmişti. Bu korkunç cinayetin davası görüldü ve cani koca çifte müebbetle cezalandırıldı. Mahkemeye yansıyan ifadelerse herkesin kanını dondurdu...

Haberin Devamı

Hindistan'ın neredeyse simgesi haline gelmiş kobra ve çıngırak yılanları inanılmaz bir cinayete konu oldu. Karısını öldürmek için plan yapan bir adamın yılan kiraladığına hükmeden mahkeme adamı suçlu buldu.

Geçen yıl hayatını kaybeden ve adının Uthra olduğu öğrenilen 25 yaşındaki bir kadının şüpheli ölümünü inceleyen Hint mahkemesi inanılmaz detaylara ulaştı ve kadının gerçekte bir cinayete kurban gittiğini ve kocası tarafından katledildiğini ortaya çıkardı.

2020 yılında gerçekleşen olayda Uthra mart ayında evinde çıngıraklı yılan ısırığı nedeniyle yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Bu yılan saldırısını atlatan talihsiz kadın iki ay sonra mayısta bir kere daha, bu kez kobra yılanı saldırısına uğradı ve bu kez hayatını kaybetti. Adli tıp kadının yılan zehri nedeniyle öldüğünü doğruladı.

Karısını öldürmek için yılan kiralamıştı... Cani kocaya çifte müebbet cezası

Haberin Devamı

Kızlarının ölümünden şüphelenen ailesi polise şikayette bulundu ve olay hakkında soruşturma başlatıldı. Uthra'nın ailesi kızlarının çeyiz anlaşmazlığı yüzünden kocasının ailesi tarafından sürekli olarak rahatsız edildiğini iddia ediyordu.

Polisin yaptığı araştırma sonrası mahkeme, adının Kumar olduğu açıklanan adamın bir yılan avcısından bir adet çıngıraklı yılan bir adet de kobra yılanı 'kiraladığı' ve karısının üzerine salarak ölümüne sebep olduğuna karar verdi. Ve adam olayın üzerinden bir yıldan fazla zaman geçtikten sonra Cinayet suçlamasıyla tutuklandı.

Gözden Kaçmasın

Dünya dehşete düştü: Kan donduran cinayetin detayları bir bir ortaya çıktıDünya dehşete düştü: Kan donduran cinayetin detayları bir bir ortaya çıktı!Haberi Görüntüle

Ülkeyi ayağa kaldıran olayın davası sonuçlandı ve cani koca çifte müebbet cezası aldı. Mahkeme sırasında adamın verdiği ifadeler ve cinayetin işlenme sebebiyle ilgili sözleriyle herkese bir şok daha yaşattı.

CNN International'da yer alan habere göre Kumar ve Uthra 2018 yılında bir çöpçatanlık sitesinde tanıştı. Uthra'nın öğrenme güçlüğü olduğu ve kendisini bu haliyle kabul edecek birini aradığı belirtildi. Kumar ve Uthra evlenebilsin diye kadının ailesi Kumar2ın ailesine çeyiz olarak 720 gram altın, 6 bin 700 dolar para ve bir araba verdi. Çift birkaç ay içinde evlendi. Ancak Kumar'ın ailesi Uthra'nın ailesinden daha fazlasını istedi. Bahaneleri ise zavallı kadının yaşadığı zihinsel problemlerdi.

Karısını öldürmek için yılan kiralamıştı... Cani kocaya çifte müebbet cezası

Haberin Devamı

Cani koca mahkemeye verdiği ifadede karısının öğrenme güçlüğüne daha fazla tahammül edemediğini ve cinayeti bu yüzden işlediğini anlattı. Mahkemede aralarında sürüngen uzmanı ve doktorların da bulunduğu 902dan fazla kişi tanıklık yaptı. Verilen kararda yılanın kadını ısırmak için odasına kendi kendine girmesinin mümkün olmadığı ve bunun bir cinayet olduğu bir kez daha kanıtlanırken Kumar adlı adam bir daha dışarı çıkmamak üzere demir parmaklıklar ardına yollandı.

Gözden Kaçmasın

Her şey 2017de başlamış... Ve Koronavirüs belgeleri yayınlandıHer şey 2017'de başlamış... Ve Koronavirüs belgeleri yayınlandı!Haberi Görüntüle

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Hindistan#Cinayet#Yılan Zehri

BAKMADAN GEÇME!

Çip krizi 2. ele yaradı

Çip krizi 2. ele yaradı

#Çip Krizi
Murat Yıldırım: Iman’a ikinci görüşümde evlenme teklif ettim

Murat Yıldırım: Iman’a ikinci görüşümde evlenme teklif ettim

#Murat Yıldırım
Karısına kurşun yağdıran Ragıp, cezayı duydu aşka geldi

Karısına kurşun yağdıran Ragıp, cezayı duydu 'aşka' geldi

#Ragıp Canan