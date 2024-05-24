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Görüntüler Hindistan'dan...Helikopter kendi etrafında dönerek pist dışına indi

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#Hindistan#Helikopter#Dünya
Görüntüler Hindistandan...Helikopter kendi etrafında dönerek pist dışına indi
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 24, 2024 15:21

Hindistan'ın Uttarakhand eyaletinde inişe geçen bir helikopter, kontrolünü kaybederek bir süre kendi etrafında dönüp pist dışındaki araziye iniş yaptı. Helikopterdeki pilot ve 6 yolcunun sağlık durumlarının iyi olduğu açıklandı

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Hindistan’ın Uttarakhand eyaletine bağlı Kadarnath kasabasında facianın eşiğinden dönüldü. Himalaya Dağları'ndaki Budist tapınağına yolcu taşıyan helikopter, yerel saatle 07.00 sıralarında piste iniş yapacağı sırada kontrolden çıktı.

Bir süre kendi çevresinde dönen helikopter, daha sonra pilotun manevrasıyla pistten yaklaşık 100 metre uzaklıktaki dağlık araziye iniş yaptı. Olay sonrası helikopterdeki pilot ve 6 yolcunun sağlık durumlarının iyi olduğu, helikopterin kuyruk kısmında küçük çaplı hasar meydana geldiği açıklandı.

Olay anına ait güvenlik kamerası görüntülerinde, helikopterin kontrolden çıktığını gören görevli ve yolcuların pistten kaçmaya başladığı görüldü. Helikopterin iniş yapmasının ardından ise görevliler hızla helikopterin yanına ulaştı.

Rudraprayag bölge yetkilisi Saurabh Gaharwar olayla ilgili yaptığı açıklamada, ilk incelemeler sonucunda helikopterin iniş yaptığı sırada motorunda teknik bir sorun yaşandığının tespit edildiğini belirterek, “Pilot soğukkanlılığını korudu ve verdiği hızlı kararla büyük bir kazayı önledi" dedi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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#Hindistan#Helikopter#Dünya

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