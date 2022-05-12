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Görüntüler dünyayı ayağa kaldırdı... Rus askerleri sivilleri böyle öldürdü!

#Rusya#Ukrayna Savaşı#Kiev

Rusya'nın saldırısı ile başlayan Ukrayna savaşı ülkenin dört bir yanında can almaya devam ediyor. Dünya ise savaşın karanlık yüzünü gösteren görüntüleri konuşuyor. Bir grup Rus askerinin iki savunmasız Ukraynalı sivili vurarak öldürdüğü anlara ait görüntüler ortaya çıktı. İşte güvenlik kamerasına yansıyan o anlar...

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Rusya Devlet Başkanı Putin'in emri ile başlayan Rusya - Ukrayna savaşı son sürat devam ediyor.

Savaş son haftalarda Ukrayna'nın doğu bölgelerinde yoğunlaşırken Rus güçlerinin savaş suçu işlediğine yönelik birçok görüntü ve haber geliyor.

Ukrayna'da ortaya yeni çıkan yeni bir videoda Rus askerlerinin sivilleri sırtından vurarak öldürdüğü görüldü.

Kısa sürede dünya gündemine birinci sıradan giriş yapan görüntüler sosyal medyada da viral oldu.

Görüntüler dünyayı ayağa kaldırdı... Rus askerleri sivilleri böyle öldürdü

Söz konusu görüntülerde iki Rus askerle konuşan Ukraynalı siviller, yollarına devam ederken bir anda Rus askerlerin silahlı saldırısına uğruyor.

Öldürülenlerden birinin Rus askerleri tarafından yağmalanan bir otomobil galerisi sahibi olduğu belirtildi.

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CNN International'de yer alan habere göre, ailesi kurbanın isminin açıklanmasını istemedi.

Öldürülen diğer kişinin ise 68 yaşındaki Leonid Oleksiyoviç Plyats olduğu ve onun da galeride güvenlik görevlisi olarak çalıştığı kaydedildi.

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SÜRÜNEREK KAÇMAYA ÇALIŞTI, KAN KAYBINDAN ÖLDÜ

Plyats'ın vurulduktan sonra yardım çağırmak için ofisine kadar süründüğü ancak kan kaybından hayatını kaybettiği açıklandı.

Olay, Ukrayna'nın başkenti Kiev'in batısındaki E40 karayolu üzerinde bulunan Camper Group isimli showroomda gerçekleşti.

İLK DEFA BİR RUS ASKER YARGILANACAK

Öte yandan Ukrayna Başsavcılığı, Ukrayna’nın Sumi kentinde 62 yaşındaki sivil adamı öldürdüğü gerekçesiyle hakkında iddianame hazırlanan 21 yaşındaki Rus asker Vadim Shishimarin’in yargılanmasına başlanacağını duyurdu.

Görüntüler dünyayı ayağa kaldırdı... Rus askerleri sivilleri böyle öldürdü

Shishimarin, Ukrayna’da sivil ölümler nedeniyle yargılanan ilk Rus asker olacak.

Ukrayna Başsavcısı Iryna Venediktova sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rus askerin 10 ila 15 yıl veya ömür boyu hapis cezasıyla karşı karşıya olduğunu aktardı.

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Rus askerin 28 Şubat'ta Sumi bölgesindeki Chupakhivka köyünde yol kenarında bisikletiyle seyir halinde olan silahsız 62 yaşındaki bir sivili öldürdüğünü iddia ediliyor.

Savcılar, Shishimarin da aralarında bulunduğu Rus askerlerinin olay günü tekerlekleri patlamış çalıntı bir otomobille köye girdiği belirtilerek, yolda telefonla konuşan yaşlı adamı gördüklerini ve kendilerini Ukrayna ordusuna ihbar etmemesi için Shishimarin arabanın camından Kalaşnikof tüfeğiyle yaşlı adamın kafasına birkaç el ateş ettiğini öne sürdü.

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#Rusya#Ukrayna Savaşı#Kiev

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