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Görseldeki gizli ünlüyü görebildiniz mi? 'Sadece eğlenceli değil, bilimsel değeri de var'

#Görsel İllüzyon#İllüzyon#Algı
Görseldeki gizli ünlüyü görebildiniz mi Sadece eğlenceli değil, bilimsel değeri de var

Optik illüzyonlarla siyah beyaz noktalar ya da renkli ızgaralar arkasına saklanmış gizli görseller popüler kültürde geniş yer edinirken uzmanlar göz yanılsamalarının beynin işleyişine dair önemli ipuçları vereceğini düşünüyor.

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Siyah beyaz ızgara arasındaki gizlenen dünyaca ünlü yıldızın kim olduğunu bulabildiniz mi?

İlk bakışta bulmak zor olsa da noktalar arasına gizlenmiş, beyin yoran optik yanılsamanın içinde yer alan isim efsane şarkıcı Michael Jackson.

Görseldeki gizli ünlüyü görebildiniz mi Sadece eğlenceli değil, bilimsel değeri de var

Ekrandan uzaklaştıkça Michael Jackson'ın görüntüsü daha net hale geliyor...

Söz konusu kare, 3D bir görüntüyü gizlemek için kullanılan 'Magic Eye' illüzyonlarından birisi.

Izgara arakasına gizlenmiş yıldızı bulmak için görüntülenen cihazı sallamaktan, duruş açınızı değiştirmeye kadar farklı yöntemler var ancak en etkili yöntem fotoğrafa bakarken telefonunuz ya da bilgisayarınızdan yavaşça uzaklaşmak.

Ekrandan uzaklaştıkça fotoğrafta gizlenen resmin daha net ortaya çıktığını göreceksiniz.

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BEYNİMİZİN BİLGİYİ NASIL İŞLEDİĞİNİ ORTAYA KOYUYOR

Goldsmiths Üniversitesi'nden psikolog ve insan algısı uzmanı Doktor Gustav Kuhn, görsel bulmacanın beynimizin bilgiyi nasıl işlediğini ortaya koyduğunu söylüyor.

Görseldeki gizli ünlüyü görebildiniz mi Sadece eğlenceli değil, bilimsel değeri de var

Görseldeki pandayı görebildiniz mi?

The Sun Gazetesi'ne konuşan doktor,  görseli  benzer şekilde bir pandayı ızgaralar arkasına saklayan başka bir kare ile karşılaştırdı ve şunları söyledi;

"Gözlerimiz gördüğü çok sayıda dağınık bilgiyi kodlar. Beynimiz neye baktığımızı anlamaya çalışır ve bunu yaparken akıllıca hileler kullanır. Gördüğümüz şeyler tahminlerle karıştırılmış büyük miktarda sinirsel hesaplamanın sonuçları.

Gözden Kaçmasın

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Örneğin bir ağaç topluluğuna baktığınızda bunu bir orman ya da büyük bir ağaç olarak algılayabilirsiniz. Gördüğünüz şey sahnenin hangi yönüne odaklandığınıza alakalıdır.

Panda illüzyonunda da olduğu gibi beyin farklı ölçeklere odaklanıyor. Hangi ölçeğe odaklandığınıza bağlı olarak ya bir grup çizgi ya da pandayı görürsünüz."

NEDEN UZAKLAŞINCA NETLEŞİYOR?

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Mekansal Frekans bir görüntüdeki tonlama değişkenliğinin keskinliğini gösterir.

Glasgow Üniversitesi'nden Profesör Fiona Macpherson ise görüntüden uzaklaşmanın gizli karakteri nasıl daha net hale getirdiğini açıkladı:

"Panda görüntüsü sizden belli bir uzaklıktayken belli bir mekânsal bir frekansa sahiptir. Görüntü size ne kadar yakınsa, mekânsal frekans o kadar düşük olur, siz uzaklaştıkça frekans yükselir. Özetle görselden uzaklaştıkça gözünüzün arkasındaki ışığa duyarlı kısma daha çok siyah ve beyaz nokta düşer.

Görseldeki gizli ünlüyü görebildiniz mi Sadece eğlenceli değil, bilimsel değeri de var

Bu görseldeki çizgilerin arkasında ise ünlü şarkıcı John Lennon gizli

POPÜLER KÜLTÜRDE YERİNİ ALDI

Yüksek mekânsal frekanslı bileşenler, düşük kontrastlı nesnelerin algılanmasını bozuyor. Söz konusu görsel hile popüler kültürde şimdiden kendine geniş bir yer buldu.

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2005 yılında Soulwax müzik grubunun “NY Excuse” ismini verdikleri albümün kapağında renkli ızgaralar yer aldı. Ancak insanlar dikkatle baktığında ızgaraların altında saklanan sanatçı ve albüm adını gördüler.

2009 yılında Black Lips rock grubu da benzer bir adım atarak “200 Million Thousand” albümünün kapağında isimlerini siyah beyaz çizgiler arkasına sakladılar.

Görseldeki gizli ünlüyü görebildiniz mi Sadece eğlenceli değil, bilimsel değeri de var

Soulwax ve Black Lips'in albüm kapakları

BİLİM İNSANLARI İÇİN DE ÖNEMLİ

Optik illüzyonlar insanlar için eğlenceli olmalarının yanı sıra bilim insanları için de gerçek bir değer taşıyor.

Doktor Gustav Kuhn,  illüzyonların beynimizin nasıl çalıştığına ışık tuttuğunu belirtti ve "Görsel yanılsamalar algıdaki hataları gün yüzüne çıkarır ve dünyayı görmemizi sağlayan gizli sinirsel süreçlere önemli bir bakış açısı sağlar." dedi. 

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