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Dünya
hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 08.02.2021 - 21:11 | Son Güncelleme:

Google Haritalar'da gezinenler şaştı kaldı

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Google Haritalar'da gezinenler şaştı kaldı
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Google Haritalar Sokak Görünümü (Google Maps Street View) kameraları ilginç bir olaya tanıklık etti. İngiliz tabloid medyasına yansıyan haberlerde, kimliği belirtilmeyen bir gencin kameraya arkasını dönerek teşhircilik yaptığı aktarıldı.

Google Maps (Google Haritalar) kullanıcılara navigasyon hizmeti sağlamak üzere kuruldu. Fakat yıllar içerisinde uygulamayı sevenler popüler aracı başkaca gerekçelerle kullanmaya başladı. Son olayda bir adamın Google Haritalar kullanıcılarına, "beklentilerinden çok daha fazlasını verdiği" görülüyor.

İngiliz Daily Star gazetesinin haberine göre; güneşli bir günde çekildiği anlaşılan fotoğraf sıradan bir yerleşim yerini gösteriyor. İlk bakışta ilginç bir şey göremeyebilirsiniz, ta ki bir kez daha bakana kadar...

Görüntüde bir adam, binanın hemen dışında, metalik bir gri otomobilin yanında Google Maps kameralarına doğru arkasını dönerek teşhircilik yapıyor.

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