Kent merkezine yaklaÅŸÄ±k 20 kilometre uzaklÄ±kta, GÃ¶beklitepe Ã–ren Yeri yakÄ±nlarÄ±ndaki Ã–rencik Mahallesi'nde yer alan tarlada, 5 Åžubat Cuma gÃ¼nÃ¼ bulunan metal blok ilgi odaÄŸÄ± oldu.

Amerikan medyasÄ±, ÅžanlÄ±urfa'daki metal blok haberlerine geniÅŸ yer ayÄ±rÄ±rken, New York Times (NYT) gazetesi, haberi "TÃ¼rkiye'de bir monolit ortaya Ã§Ä±ktÄ±" baÅŸlÄ±ÄŸÄ±yla duyurdu.

Gazetede, metal blokun askerler tarafÄ±ndan korunmaya alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± belirtilirken, KasÄ±m ve AralÄ±k 2020'de Ã¶nce ABD'nin Utah eyaletinde ardÄ±ndan California eyaletinde ve daha sonra da Romanya'da benzer metal bloklarÄ±n gÃ¶rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ vurgulandÄ±.

Haberde, monolitin Ã¼zerinde GÃ¶ktÃ¼rk alfabesiyle "GÃ¶kyÃ¼zÃ¼ne bak, ayÄ± gÃ¶r" ifadesinin yazÄ±ldÄ±ÄŸÄ±na da atÄ±f yapÄ±ldÄ±.

Reuters ajansÄ±, haberle ilgili Ã¶zel bir video hazÄ±rlarken, videonun tanÄ±tÄ±mÄ±nda, "UNESCO DÃ¼nya MirasÄ± listesinde yer alan ve TÃ¼rkiye'deki kadim bir tapÄ±nak olan GÃ¶beklitepe'deki gizemli monolit, halkÄ±n ilgisini Ã§ekiyor." ifadelerine yer verdi.

Associated Press (AP) haber ajansÄ±, metal blok haberini, "Gizemli Monolit, TÃ¼rkiye'deki DÃ¼nya MirasÄ± BÃ¶lgesinde Ortaya Ã‡Ä±ktÄ±" baÅŸlÄ±ÄŸÄ±yla verirken, haberde GÃ¶beklitepe'nin tarihi Ã¶nemine dikkat Ã§ekildi.

Metal blokun etrafÄ±ndaki askerlerle fotoÄŸrafÄ±nÄ±n kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± haberde, son dÃ¶nemde dÃ¼nyanÄ±n baÅŸka Ã¼lkelerinde de benzer monolitlerin ortaya Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±na iÅŸaret edildi.

Fox News, Bloomberg, Washington Post, USA Today ve Yahoo News gibi Ã§ok sayÄ±da televizyon, gazete ve haber sitesi de AP'nin GÃ¶beklitepe haberini kullanÄ±rken, Ã¶nceki monolitlerden farklÄ± olarak bu sefer metal blokun korunduÄŸu ve Ã¼zerinde yazÄ±lar olduÄŸuna vurgu yapÄ±ldÄ±.

Metal monolite, Avrupa basÄ±nÄ± da ilgi gÃ¶sterdi. Alman SÃ¼ddeutsche Zeitung gazetesi, haberi, "UzaylÄ±lar Anadolu'da" baÅŸlÄ±ÄŸÄ±yla verirken, GÃ¶beklitepe'nin "TÃ¼rkiye'nin Stonehenge'i" olduÄŸu belirtildi.

Haberde, bazÄ± yorumcularÄ±n bu tÃ¼r metal bloklarÄ±n "uzaylÄ±larÄ±n iÅŸi" olup olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sorguladÄ±ÄŸÄ± deÄŸerlendirmesine yer verildi.

Rheinische Post gazetesi de "GÃ¶bekli Tepe YakÄ±nlarÄ±nda Bulunan Gizemli Monolit" baÅŸlÄ±ÄŸÄ±yla verdiÄŸi haberinde metal blokta "GÃ¶kyÃ¼zÃ¼ne bak, ayÄ± gÃ¶r" ifadesinin yazÄ±lÄ± olduÄŸu, bu tÃ¼r monolitlerin baÅŸka Ã¼lkelerde de gÃ¶rÃ¼ldÃ¼kleri ve ortadan kaybolduklarÄ± belirtildi.

FransÄ±z CNews kanalÄ±, "Yeni Gizemli Bir Monolit TÃ¼rkiye'de Ortaya Ã‡Ä±ktÄ±" baÅŸlÄ±ÄŸÄ±yla verdiÄŸi haberde, metal blokun kaynaÄŸÄ±nÄ±n yetkililer tarafÄ±ndan araÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± aktarÄ±ldÄ±.

Rus haber ajansÄ± Sputnik de FransÄ±zca sitesinde, olayÄ±, "TÃ¼rkiye'de Ãœzerinde YazÄ±t Bulunan Dikili Metal Blok Ortaya Ã‡Ä±ktÄ±" baÅŸlÄ±ÄŸÄ±yla gÃ¶rdÃ¼.

The Daily Mail'de "Gizemli Monolit TÃ¼rkiye'de Ortaya Ã‡Ä±ktÄ± ve GÃ¼venlik GÃ¼Ã§leri TarafÄ±ndan Korunuyor" baÅŸlÄ±ÄŸÄ±yla yer alan haberde, 3 metrelik metal yapÄ±nÄ±n ansÄ±zÄ±n ortaya Ã§Ä±kan son tuhaf dikilitaÅŸ olduÄŸu belirtildi.

Avrupa basÄ±nÄ±nda Ã§ok sayÄ±da gazete ve haber sitesi de AP'nin GÃ¶beklitepe haberine yer verdi.

YaklaÅŸÄ±k 3 metre yÃ¼ksekliÄŸinde, 1 metre geniÅŸliÄŸinde olan ve Ã¼zerinde GÃ¶ktÃ¼rk alfabesiyle "GÃ¶kyÃ¼zÃ¼ne bak, ayÄ± gÃ¶r" ifadesinin yazÄ±lÄ± olduÄŸu metal blokun kim tarafÄ±ndan hangi amaÃ§la koyulduÄŸu ise henÃ¼z belirlenemedi.

Â

TARLA SAHÄ°BÄ° ÅžAÅžKIN

Ã–rencik Mahallesi'ndeki tarlaya 5 Åžubat gecesi konulan veÂ bulunduÄŸu gÃ¼nden bu yanaÂ vatandaÅŸlarÄ±n ilgi odaÄŸÄ± haline gelenÂ metal blokun, bu sabah kaybolduÄŸuÂ gÃ¶rÃ¼ldÃ¼.

Tarla sahibi FuatÂ Demirdil, gazetecilere yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada,Â metal blokun 4 gÃ¼n Ã¶nce bilinmeyen kiÅŸiler tarafÄ±ndan tarlasÄ±na konulduÄŸunu hatÄ±rlattÄ±.

Metal blokun ne amaÃ§la konulduÄŸunu bilmediklerini ifade eden Demirdil, "TanÄ±tÄ±m iÃ§in mi reklam iÃ§in mi tarlama konuldu bilmiyoruz. Bu sabahÂ metal blokun yerinde olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶rdÃ¼k. VatandaÅŸlar da dahaÂ metal blokun gizemini Ã§Ã¶zemiyor." dedi.

Mahalle sakinlerinden Hasan YÄ±ldÄ±z daÂ akÅŸam metal blokun yerinde durduÄŸunu ancak sabah geldiÄŸinde kaybolduÄŸunu gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼Â sÃ¶yledi.

Bu konuda meraklarÄ± giderecek bir aÃ§Ä±klama beklediklerini ifade edenÂ YÄ±ldÄ±z, "Metal blokun reklam amaÃ§lÄ± bÄ±rakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yoruz. Bu sayede bizim mahallemiz de tanÄ±ndÄ±." diye konuÅŸtu.