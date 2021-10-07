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HABERLERDünya Haberleri

Gine'de darbe sonrası başbakan belli oldu

#Gine#Dünya#Askeri Darbe
Ginede darbe sonrası başbakan belli oldu

Gine'de 5 Eylül'de yapılan darbe sonrası başbakanlık görevine Mohamed Beavogui getirildi.

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Gine devlet televizyonundan yapılan açıklamada, 1 Ekim'de Cumhurbaşkanı olarak yemin eden Mamady Doumbouya'nın başbakan olarak 68 yaşındaki Beavogui'yi atadığı duyuruldu.

Diplomat olan Beavogui, daha önce Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Yardımcılığı ve BM Tarım ve Gıda Örgütü de dahil birçok uluslararası görevde yer aldı.

Ülkede darbe sonrası cumhurbaşkanı ve başbakanın da belirlenmesiyle hükümetin yakın zamanda kurulacağı tahmin ediliyor.

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Gine'de Özel Kuvvetler Birlikleri komutanı Doumbouya, 5 Eylül'de darbe yaparak yönetimi ele geçirmişti.

Cumhurbaşkanı Alpha Conde'nin en güvendiği isimlerden biri olan ve 2018'de bizzat Conde tarafından bu göreve getirilen Doumbouya, ülkedeki kötü gidişat nedeniyle yönetime el koyduklarını açıklamıştı.

Paris Harp Okulu çıkışlı Fransız vatandaşı Doumbouya, darbeden sonra ülkenin en merak edilen ismi haline gelmişti.

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Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu ve Afrika Birliği, Gine'nin üyeliğini askıya almış, darbecilere çeşitli yaptırımlar uygulanacağını bildirmişti.

Darbe sonrası kurulan askeri cunta Ulusal Birlik ve Kalkınma Komitesinin başındaki Doumbouya, 1 Ekim'de düzenlenen törenle geçiş sürecinin cumhurbaşkanı olarak yemin etmişti.

Askeri cuntanın 5 Eylül'den bu yana elinde olan 83 yaşındaki Alpha Conde'nin ise tüm baskılara rağmen istifa mektubunu imzalamadığı belirtiliyor.

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#Gine#Dünya#Askeri Darbe