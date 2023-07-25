Gilgo Plajı katili mahkeme karşısında: 7 soruda ABD'yi sarsan cinayetlerin arka plânı...

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ABD’nin New York eyaletinde bir mimar, Long Island'da işlenen ve yıllardır çözülemeyen en az 10 cinayetle bağlantılı olduğu gerekçesiyle hakim karşısına çıkarıldı.

Aralık 2010'da Long Island’ın güneyinde yer alan Gilgo Plajı yakınlarında bulunan insan kalıntılarını inceleyen dedektifler, sekizi kadın 10 kişinin cesediyle karşılaştı. Başta ABD basını olmak tüm dünyada geniş yankı uyandıran cinayetlerin kimin tarafından işlendiği uzun zamandır belirsizliğini koruyordu.

O günden beri delil toplayan dedektifler, toplum içinde çok iyi saklanmış bir seri katili yakalamayı başardı. New York eyaletinde mimarlık yapan 59 yaşındaki Rex Heuermann'ın 2009 ve 2010 yıllarında işlenen 3 kadın cinayetiyle bağlantılı olarak gözaltına alındığının ve hâkim karşısına çıkarılacağı haberi, hem yakın çevresinde hem de ülke genelinde şok etkisi yarattı.

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Heuermann, Aralık 2010'da Gilgo Plajı yakınlarındaki bir park yolunda cesetleri bulunan üç kadını öldürmekle suçlanıyor. Dedektifler, Heuermann’ın diğer kurbanlarla bir ilişkisi olup olmadığını araştırsa da katilin bu ölümlerden sorumlu olma ihtimalinin son derece yüksek olduğunu belirtiyor.

Peki ama dünyanın konuştuğu ‘Gilgo Plajı cinayetleri’ nasıl işlendi? Uzmanlar katile nasıl ulaştı? İşte 7 soruda kan donduran bir seri katilin yakalanma hikâyesi…

Grafik: Harun Elibol

1) KURBANLAR KİMLERDİ?

Aralık 2010'da Suffolk County Polis Memuru John Mallia ve köpeği, Gilgo Plajı’nda kayıp bir kişiyi ararken tesadüfen insan kalıntılarına denk geldi. Olayı araştıran dedektifler cesedin, Temmuz 2009'da ortadan kaybolan 24 yaşındaki bir seks işçisi olan Melissa Barthelemy'ye ait olduğunu tespit etti.

Dedektifler, Barthelemy’nin cesedinin bulunmasından iki gün sonra aynı bölgede en son 2 Eylül 2010'da görülen Amber Lynn Costello, en son 6 Haziran 2010'da görülen Megan Waterman ve en son 9 Temmuz 2007'de görülen Maureen Brainard-Barnes adlı üç kadının daha cesetlerine ulaştı.

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Birbirlerine birkaç metre uzakta gömülmüş olan üç cesedin bulunmasının ardından dedektifler bölgedeki araştırmalarını derinleştirdi. Ortak noktalar çok fazlaydı. Dört kadın da 20’li yaşlarındaydı ve seks işçisi olarak çalışıyordu. Cesetlerin hepsi ayak bileklerinden bağlanmış ve çuval bezine sarılmıştı. Yapılan otopside hepsinin boğularak öldürüldüğü ortaya çıktı.

Dedektifler, Heuermann’ı sadece Barthelemy, Costello ve Waterman cinayetlerinin zanlısı olarak gözaltına aldı. Fakat, uzmanlar tanınmış mimarın Brainard-Barnes cinayetinin de baş şüphelisi olduğuna emin.

Dedektifler, cesetleri bulduktan sonraki haftalarda altı insan kalıntısını daha gün yüzüne çıkardı. Bunlar arasında dört kadın, bir erkek ve 2 yaşında bir kız çocuğu vardı. Heuermann, delil yetersizliği nedeniyle diğer cinayetlerle henüz ilişkilendirilemedi.

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Long Island'daki Gilgo Plajı ve Ocean Parkway yakınlarındaki bölgenin havadan görünümü. Fotoğraf: Alamy

2) HEUERMANN HAKKINDA NELER BİLİYORUZ?

Long Island’da doğup büyüyen Heuermann, 1987'den beri Manhattan'da mimar ve mimari danışman olarak çalışıyordu. 1994’ten bu yana da New York merkezli mimarlık ve danışmanlık firması RH Consultants & Associates’in sahibi olan Heuermann, başarılı bir iş insanı olarak görülüyordu. Şirketi New York’ta bulunan JFK Havalimanı'nda projeler gerçekleştirmişti.

59 yaşındaki Heuermann, eşi Asa Ellerup, 33 yaşındaki üvey oğulları Christopher Sheridan ve 22 yaşındaki kızları Victoria ile yaşıyordu.

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Suffolk County Polis Komiseri Rodney Harrison, Heuermann'ın ailesi sayesinde şüpheleri kendisinden uzak tuttuğunu söyledi ve ekledi:

“Aramızda dolaşan bir şeytan ve aileleri mahveden bir kâtildi.”

Heuermann'ın yakalanması medyada büyük yankı uyandırdı. Tanıyan basına verdikleri röportajlarda, Heuermann’ın çatışmacı kişiliğinin altını sık sık çizdi.

Heuermann ile 30 yıl boyunca çalışmış bir şirket yöneticisi olan Steve Kramberg, New York Times'a verdiği demeçte, Heuermann'ın “aptal ve çalışkan” olduğunu belirtti. Şirkette beraber çalıştığı bir iş arkadaşı ise Heuermann'ın "aşırı titiz" olduğunu ve herkese karşı düşmanca tavırlar sergileyebildiğini belirtti. Herkesin ortak görüşü, Heuermann'ın çevresindeki insanlara karşı "soğuk ve mesafeli" olduğu yönündeydi.

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Komşuları ise Heuermann'ın görünüşünden çekindiklerini itiraf etti. New York Times'a konuşan Nicholas Ferchaw, Heuermann'ı “uğursuz”, “ürkütücü” ve “yakınlık kurulmayacak biri” olarak gördüğünü belirtti.

Uzmanlar, bu kadar göz önünde olan birinin cinayetlerini gizlemede oldukça başarılı olduğunu itiraf etmeden geçmedi. Komiser Rodney Harrison, CNN’e verdiği röportajda işlediği olası suçları duyunca Heuermann'ın ailesinin "tiksindiğini" ve "utandığını" söyledi. "Bana sorarsanız, Heuermann'ın yaşadığı bu çifte hayatı bilmiyorlardı" diyen Harrison, Heuermann'ın eşinin cinayetlerin ortaya çıkmasından bir hafta sonra boşanma davası açtığını da sözlerine ekledi.

Suffolk İlçesi Polis Departmanı, Jones Sahili bölgesinde aramalarını arttırdı.

3) HEUERMANN NASIL ŞÜPHELİ OLDU?

Yaklaşık 12 yıldan bu yana süren araştırmalar Şubat 2022'de yeni bir eşik atladı. Yetkililer; yerel, eyalet ve federal müfettişlerden oluşan Gilgo Beach cinayet görev gücünü bir araya getirdi.

New York Times'a göre, soruşturmanın önünü açan şey öldürülen kadınların son günlerinde, iki ana konumdan arandığını gösteren cep telefonu kayıtlarıydı. Aramalar, Heuermann'ın ofisinin ve Massapequa Park’taki evinin yakınındaki telefon kulübelerinden yapılmıştı.

Dedektifler Mart 2022'de somut bir ipucu yakaladı. Kurbanlardan biri ortadan kaybolmadan hemen önce Chevrolet Avalanche marka olduğu düşünülen bir kamyonet, maktulün evinin çevresinde dolaşırken görülmüştü. Araç kayıtları ve şüphelinin eşkâli karşılaştırıldı. Görgü tanıklarının tarif ettiği uzun boylu, iri yapılı adam Heuermann'a çok benziyordu.

CBS News’e göre, Temmuz 2022’de dedektifler harekete geçti ve Heuermann'ın evinin dışındaki bir çöp kutusundan alınan 11 şişe üzerinden DNA örnekleri toplandı. Bu örnekleri iki kurbanın cesedi üzerinde bulunan saç telleriyle karşılaştıran dedektifler, eşleşme yakaladı.

Üstelik evde yaşayan başka birinin cinayetleri işleme olasılığı da yoktu. Heuermann'ın karısını suçlaması söz konusu değildi çünkü kadın cinayetlerin işlendiği günlerde eyalet dışındaydı.

Heuermann tarafından çöpe atılan bir pizza kutusundan çıkan parçalardan da DNA toplayan dedektifler, örneklerin Megan Waterman'ın cansız bedeninden elde edilen DNA'yla eşleştiğini kanıtladı.

CNN’in haberine göre savcılık tarafından yapılan incelemelerde, Heuermann'ın internet geçmişinde kalıntıları bulunan dört kadınla ilgili 200 arama yaptığı, kurbanların ve ailelerinin fotoğrafını aradığı ortaya çıktı.

4) NASIL YAKALANDI?

Geçtiğimiz hafta Suffolk County Bölge Savcısı Raymond A. Tierney, kameraların karşısına geçerek 13 yıldan bu yana peşinde oldukları bir katili yakaladıklarını duyurdu. Suffolk Belediye Başkanı Steve Bellone ise isim vermekten kaçınarak, cinayetlerle bağlantısı olduğu düşünülen bir kişinin gözaltına alındığını duyurdu. 13 yıl boyunca dava üzerine çalışmayı bir an olsun bırakmadıklarını söyleyen Bellone, kurbanların ailelerine gizemin çözüleceği konusunda güvence verdi.

ABD basını katilin kim olduğunu araştırırken, Tierney, yakalanan kişinin Heuermann olduğunu açıkladı. Tierney düzenlediği basın toplantısında, dedektiflerin Heuermann'ı geçen yıldan beri gözetim altında tuttuğunu, ancak adamın yeni hedefler için harekete geçme ihtimali nedeniyle kamu güvenliğini sağlamak adına tutuklama kararı verdiklerini belirtti.

Savcı Tierney, Heuermann'ın bu süre boyunca 92’den fazla ateşli silah için ruhsat aldığını, sayısız kullan-at telefon edindiğini ve sahte kimlik çıkarttığını tespit ettiklerini söyledi.

Independent’ın haberine göre, 13 Temmuz gecesi, mimarlık projesi için geç saatlerde gittiği Midtown Manhattan'daki ofisinden çıkarken polis ekipleri tarafından yapılan baskınla göz altına alınan Heuermann, şimdilik üç cinayetle suçlanıyor.

New York Long Island'daki Gilgo Sahili'nde cesedine ulaşılan Jessica Taylor...

5) YETKİLİLER NELERİ ARAŞTIRIYOR?

Dedektifler Gilgo Plajı yakınlarında bulunan diğer kalıntıları araştırmaya devam ediyor. Emniyet Müdür Yardımcısı Anthony Carter, “Tutuklama gerçekleşse de hâlâ işimiz bitmiş değil. Heuermann'ın başka suçlar işleyip işlemediğini derinlemesine araştırıyoruz” dedi.

Heuermann'ın evinde yapılan araştırmalarda, kurbanlara dair ipuçları arayan yetkililer evden 200'den fazla silah çıktığını söyledi. Carter, “Böyle bir cephanelik ciddi endişelere yol açtı” ifadesini kullandı.

Dedektifler, Heuermann'ın Chevrolet Avalanche marka kamyonetinde de kurbanlara dair deliller aramayı sürdürüyor.

6) EVİNDE YAPILAN ARAMALARDAN NE ÇIKTI?

Dedektifler, diğer cinayetlerle ilgili delillere ulaşmak için Heuermann’ın evinde ve ofisinde arama çalışmalarına hız verdi. Özellikle Massapequa Park'ta yeşillikler içindeki derme çatma çocukluk evinden çıkanlar inanılacak gibi değildi.

Evden çıkan tüyler ürpertici objelerin Heuermann’ın iç dünyasını yansıttığını söyleyen uzmanlar, zanlının kurbanlarından aldığı hatıralarla fantezilerini beslediğini belirtti.

Fox News'in haberine göre, dedektifler, cansız sarışın bir kadının gözleri morarmış bir portresinin yanı sıra sarı saçlı büyük boy bir oyuncak bebek ve çok sayıda işkence içerikli yetişkin filmi buldu. Yetkililer, cinayetler öncesinde Heuermann'ın bu evde hazırlıklar yaptığını düşünüyor.

Polis ve kamu güvenliği psikolojisi alanında lisanslı bir psikolog olan Dr. Katherine Kuhlman, New York Post'a verdiği demeçte, “Bu tür sadist şiddete başvuran biri için bir süreç vardır ve bir noktadan sonra şiddet eğilimleri hızla tırmanmaya başlar” dedi.

“Sadist zevkleri olanlar zamanla normal insanların korkacağı veya rahatsız olacağı şeylere karşı duyarsızlaşmaya başlar” ifadesini kullanan Dr. Kuhlman, bu sürecin cinayet işlemeye kadar gidebileceğini söyledi.





7) HEUERMANN, NEYLE SUÇLANIYOR?

Rex Heuermann, Megan Waterman, Melissa Barthelemy ve Costello'nun ölümleri nedeniyle birinci, ikinci ve üçüncü dereceden üç cinayetle suçlandı. Ayrıca, Haziran 2007'de bulunan Maureen Brainard-Barnes cinayetinin ise baş şüphelisi.

Avukatı, Heuermann’ın suçsuz olduğunu söylese de, Yargıç Richard Ambro, mimarın bu suçları kasten ve zevk alarak işlediğini ve “mazoşist eğilimlerini” gerekçe göstererek kefaletle serbest bırakılmasını reddetti.

Ayrıca dedektifler, diğer eyaletlerdeki polis çözülmemiş vakaları da incelemeye aldı. Heuermann'a karşı davayı derinleştirmeye çalışan yetkililer, 59 yaşındaki adamın mülk sahibi olduğu Las Vegas ve Güney Carolina'da faili meçhul davalarda herhangi bir bağlantısı olup olmadığını gözden geçiriyor.

New York Post'a göre dava gününü bekleyen Heuermann, intihar ihtimaline karşı gözetim altında tutuluyor.