Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERDünya Haberleri

Gerçek yüzü herkesi şaşırttı... 'Zombi Angelina' televizyona çıktı, her şeyi itiraf etti!

Güncelleme Tarihi:

#Angelina Jolie#Ölü Gelin#Sahar Tabar
Gerçek yüzü herkesi şaşırttı... Zombi Angelina televizyona çıktı, her şeyi itiraf etti
Oluşturulma Tarihi: Ekim 26, 2022 15:31

Sosyal medyada 'Zombi Angelina' ya da 'ölü gelin' lakapları ile tanınan 22 yaşındaki internet fenomeni 'Sahar Tabar' cezaevinden çıktıktan sonra İran merkezli Rokna televizyonuna çıktı ve her şeyi itiraf etti.

Haberin Devamı

Hayranı olduğu Hollywood yıldız Angelia Jolie’ye benzemek için 40 kilo verdiğini ve 50 kez bıçak altına yattığını iddia ederek tüm dünyanın ilgisini çeken ve korkunç görünümü nedeni ile 'Zombi Angelina' ve 'ölü gelin' diye anılan internet fenomeni Sahar Tabar tüm dünyayı kandırdığını itiraf etti.

TUTUKLANIP CEZAEVİNE GÖNDERİLMİŞTİ

Asıl adı Fatemeh Khishvand olan ancak sosyal medyada 'Sahar Tabar' adıyla tanınan 22 yaşındaki fenomen 2019 yılında ahlaksızlığa teşvik, küfür ve yolsuzluk suçlamaları nedeni ile tutuklanmış ve cezaevine gönderilmişti.

Gerçek yüzü herkesi şaşırttı... Zombi Angelina televizyona çıktı, her şeyi itiraf etti

DEVLET TELEVİZYONUNA ÇIKTI, İTİRAF ETTİ: HİÇ ESTETİK OPERASYON GEÇİRMEDİM

Haberin Devamı

14 ay boyunca hapiste kalan genç kadın, cezaevinden çıktıktan sonra İran televizyon kanalı Rokna'ya çıktı ve dikkat çeken itiraflarda bulundu.

Çocukluğundan beri ünlü olmak istediğini belirten Tabar, şimdiye kadar hiç estetik operasyon geçirmediğini açıkladı.

Gerçek yüzü herkesi şaşırttı... Zombi Angelina televizyona çıktı, her şeyi itiraf etti

"GÖRDÜKLERİNİZİN HEPSİ BİLGİSAYARA EFEKTİYDİ"

Sosyal medyada viral hale gelen görüntüleri kurgu yetenekleri sayesinde oluşturduğunu söyleyen Tabar, "Instagramda gördükleriniz başından beri bilgisayar efektleriydi" dedi.

TELEFONUMA INSTAGRAM'I BİLE YÜKLEMEYECEĞİM

Katıldığı programda yaşadığı olaylardan sonra artık ünlü olmak gibi istediğinin kalmadığını iddia eden kadın sosyal medyayı tamamen bıraktığını belirtti ve "Bırakın kendime özel bir sayfa açmayı artık telefonuma Instagram'ı yüklemeyeceğim bile." dedi.

Gerçek yüzü herkesi şaşırttı... Zombi Angelina televizyona çıktı, her şeyi itiraf etti

GERÇEK HALİ DE İLGİ ÇEKTİ

Sahar Tabar 2017 yılında açtığı Instagram hesabından paylaştığı fotoğraflar sayesinde kısa sürede 500 bin takipçi topladı. Tabar'ın hesabından paylaştığı ürkütücü fotoğraflar uzun yıllar boyunca konuşuldu.

Haberin Devamı

Katıldığı programda genç kadının paylaştığı fotoğraflarla alakası olmadığı görüldü. Ancak tıpkı efektli fotoğrafları gibi gerçek hali de sosyal medyanın en çok konuşulan konuları arasında girmeyi başardı. 

Gözden Kaçmasın

Kraliçe ölmeden önce planlanmış Prens Harry böyle devre dışı kalacak...Kraliçe ölmeden önce planlanmış! Prens Harry böyle devre dışı kalacak...Haberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Angelina Jolie#Ölü Gelin#Sahar Tabar

BAKMADAN GEÇME!

Son teknolojilerle kafamız iyice karıştı | Hangi pişirme yöntemi daha sağlıklı

Son teknolojilerle kafamız iyice karıştı | Hangi pişirme yöntemi daha sağlıklı?

#Yemek
Simit hangi kültüre ait: Türklere mi yoksa Yunanlılara mı ‘Yemekler ortak değerdir’

Simit hangi kültüre ait: Türklere mi yoksa Yunanlılara mı? ‘Yemekler ortak değerdir’

#Simit
Evinde 63 yerinden bıçaklanmış şekilde bulundu 50 yıl sonra yakalanan katil herkesi şaşırttı...

Evinde 63 yerinden bıçaklanmış şekilde bulundu! 50 yıl sonra yakalanan katil herkesi şaşırttı...

#Cinayet

BAKMADAN GEÇME!

Son teknolojilerle kafamız iyice karıştı | Hangi pişirme yöntemi daha sağlıklı

Son teknolojilerle kafamız iyice karıştı | Hangi pişirme yöntemi daha sağlıklı?

#Yemek
Simit hangi kültüre ait: Türklere mi yoksa Yunanlılara mı ‘Yemekler ortak değerdir’

Simit hangi kültüre ait: Türklere mi yoksa Yunanlılara mı? ‘Yemekler ortak değerdir’

#Simit
Evinde 63 yerinden bıçaklanmış şekilde bulundu 50 yıl sonra yakalanan katil herkesi şaşırttı...

Evinde 63 yerinden bıçaklanmış şekilde bulundu! 50 yıl sonra yakalanan katil herkesi şaşırttı...

#Cinayet