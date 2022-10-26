Gerçek yüzü herkesi şaşırttı... 'Zombi Angelina' televizyona çıktı, her şeyi itiraf etti!

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Hayranı olduğu Hollywood yıldız Angelia Jolie’ye benzemek için 40 kilo verdiğini ve 50 kez bıçak altına yattığını iddia ederek tüm dünyanın ilgisini çeken ve korkunç görünümü nedeni ile 'Zombi Angelina' ve 'ölü gelin' diye anılan internet fenomeni Sahar Tabar tüm dünyayı kandırdığını itiraf etti.

TUTUKLANIP CEZAEVİNE GÖNDERİLMİŞTİ

Asıl adı Fatemeh Khishvand olan ancak sosyal medyada 'Sahar Tabar' adıyla tanınan 22 yaşındaki fenomen 2019 yılında ahlaksızlığa teşvik, küfür ve yolsuzluk suçlamaları nedeni ile tutuklanmış ve cezaevine gönderilmişti.



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14 ay boyunca hapiste kalan genç kadın, cezaevinden çıktıktan sonra İran televizyon kanalı Rokna'ya çıktı ve dikkat çeken itiraflarda bulundu.

Çocukluğundan beri ünlü olmak istediğini belirten Tabar, şimdiye kadar hiç estetik operasyon geçirmediğini açıkladı.



Sosyal medyada viral hale gelen görüntüleri kurgu yetenekleri sayesinde oluşturduğunu söyleyen Tabar, "Instagramda gördükleriniz başından beri bilgisayar efektleriydi" dedi.

TELEFONUMA INSTAGRAM'I BİLE YÜKLEMEYECEĞİM

Katıldığı programda yaşadığı olaylardan sonra artık ünlü olmak gibi istediğinin kalmadığını iddia eden kadın sosyal medyayı tamamen bıraktığını belirtti ve "Bırakın kendime özel bir sayfa açmayı artık telefonuma Instagram'ı yüklemeyeceğim bile." dedi.



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Sahar Tabar 2017 yılında açtığı Instagram hesabından paylaştığı fotoğraflar sayesinde kısa sürede 500 bin takipçi topladı. Tabar'ın hesabından paylaştığı ürkütücü fotoğraflar uzun yıllar boyunca konuşuldu.

Katıldığı programda genç kadının paylaştığı fotoğraflarla alakası olmadığı görüldü. Ancak tıpkı efektli fotoğrafları gibi gerçek hali de sosyal medyanın en çok konuşulan konuları arasında girmeyi başardı.