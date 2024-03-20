Gerçek mi dublör mü

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Ocak ayında karnından ameliyat olduktan sonra kamuoyunda görünmediği için komplo teorilerine konu olan Galler Prensesi Kate Middleton’un videosu da iddiaları durdurmayı başaramadı. Önceki akşam İngiliz tabloid gazetesi The Sun tarafından yayınlanan görüntülerde, Prenses Kate bir çiftlik ürünleri mağazasından çıktığı esnada, ellerinde poşetlerle hızlı bir şekilde yürürken ve eşi Prens William ile gülerek sohbet ederken görülüyor. İngiliz basınına konuşan Kraliyet kaynakları, görüntülerin “Prenses hakkındaki çılgın komplo teorilerini ortadan kaldıracağını” söylese de sosyal medya kullanıcıları videodaki kadının Galler Prensesi’ne benzemediğini öne sürdü.

DÖNÜŞÜ İÇİN ÇALIŞIYORLAR

Videonun spekülasyonları durdurmak için yapay zekâyla oluşturulduğunu, hatta Kate’in dublörünün kullanıldığını iddia edenler oldu. Bazı kullanıcılar ise videonun düşük görüntü kalitesinin şüphe verici olduğuna işaret etti. İngiliz medyasına göre, Kraliyet Ailesi’nin halkla ilişkiler ekibi, Prenses’in “mümkün olan en kısa sürede” görevlerine dönmesine yönelik planlarını hızlandırdı. Beden dili uzmanı Judi James ise, Kate’in videoda oldukça sağlıklı göründüğünü, tavırlarının ise kasıtlı olarak “güven vermek ve zehirli dedikoduları susturmak” amacı taşıdığı yorumunda bulundu.

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PRENSES KATE’İN VİDEOSU İKNA ETMEDİ

Ameliyatının ardından ilk kez görüntülenen Kate Middleton hakkında komplo teorileri bitmek bilmiyor. Sosyal medya kullanıcıları videodaki kişinin Kate olmadığını iddia ediliyor.

Kate Middleton, 10 Mart’ta ‘Anneler Günü’ için paylaştığı fotoğrafta ‘photoshop’ yapıldığının ortaya çıkması üzerine özür dilemişti.