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Gençliğin sırrı çözüldü mü

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#ABD#Biliminsanları#Gençlik
Gençliğin sırrı çözüldü mü
Oluşturulma Tarihi: Ocak 25, 2023 07:00

ABD’deki biliminsanları, fareler üzerinde yürüttükleri çalışmada yaşlanma sürecini hızlandırıp yavaşlatmayı hatta tersine çevirmeyi başardı.

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Amerika’nin en prestijli üniversitelerinden Harvard Üniversitesi’nde bir grup araştırmacı, yaşlanmayı tersine çevirecek çok önemli bir çalışmaya imza attı. Genetik bilimci David Sinclair ve yaklaşık 60 uzmanın yer aldığı çalışmada, farelerin genetik yapılarına odaklanıldı. Çalışmanın mekanizması, Sinclair’in yaklaşık yirmi yıldır üzerinde çalıştığı bir teoriye dayandırıldı. Sinclair yaşlanmanın, hücrelerin görevlerini yapmaya devam etmeleri için hayati öneme sahip bilgileri kaybetmesinden kaynaklandığını ve hücrelerin bu bilgiyi kaybettikçe genlerini tamir edemez hale geldiklerini iddia ediyordu. Sinclar, bu bilgilerin ırsi genler tarafından sunulduğu görüşündeydi. Ekip, teoriyi test etmek için farelere 20 farklı konumda DNA’larını kesmesini sağlayacak bir ilaç verildi.

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Gençliğin sırrı çözüldü mü

TERSİNE DÖNDÜ

Fareler ilaçların verilmesinden sonra birkaç hafta içinde tüylerini kaybetmeye, birkaç ay içinde de kırılganlık ve doku yaşlanması göstermeye başladı. Sonraki aşamada ise yaşlandırılan farelere OSK geni taşıyan Adeno ilişkili virüs verildi. Yapılan gözlemlerde farelerin kasları, böbrekleri ve retinalarında ilk etapta yapılan DNA kesikleriyle oluşan hasar kaynaklı epigenetik değişikliklerin tersine çevrilebildiği görüldü. Çalışmayla birlikte hayvanlardaki yaşlanma ilk defa kontrol edilebilmiş oldu. Dr. Sinclair araştırmaya ilişkin açıklamasında, “Umarım bu sonuçlar yaşlanmayı kontrol edebilme becerimizde bir dönüm noktası olarak görülür” ifadesini kullandı.

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#ABD#Biliminsanları#Gençlik

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