Geceleri sık sık tuvalete kalkmaktan şikayetçiydi... Yanlış teşhis sonu oldu!

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İngiltere'nin Essex bölgesinde yaşayan bir çocuk babası James Lamerton, doktorların koyduğu yanlış teşhis nedeni ile 40 yaşında hayatını kaybetti.

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GECELERİ SIK SIK UYANIP TUVALATE GİDİYORDU

Öğretmen ve müzisyen olduğu öğrenilen James Lamerton, geceleri sık sık uyanıp tuvalete gittiği ve sürekli yorgun hissettiği için uzman bir doktora başvurdu.

Sık sık tuvalete gitmesinin nedeninin babasının mustarip olduğu prostat kanseri belirtisi olabileceğinden şüphelenen adama yapılan testlerin sonuçları temiz çıktı.

UYKU APNESİ TEŞHİSİ KOYDULAR, SORUNLAR ARTMAYA BAŞLADI

Doktorlar adamın yaşadığı sorunların nedeninin uyku apnesi olduğunu söyleyip, James'i bir uyku kliniğine yönlendirdi. Ancak adamın şikayetlerinde herhangi bir azalma olmadı aksine baş ağrısı, baş dönmesi ve görme sorunları yaşamaya başladı.



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Ağustos ve Ekim ayı arasında sekiz kez doktora giden James'e baş dönmesi ve baş ağrılarının yeterince uyumamasının sonucu olduğu söylendi.

Öğretmenin 32 yaşındaki karısı Myriam, kocasının son dönemde aşırı solgun göründüğünü anlattı. James'in bir keresinde tam 7 gün boyunca yataktan çıkamadığını anlatan kadın "Onahastaneye gitmesi gerektiğini söyledim ama o dinlenmek için ısrar etti. Keşke daha önce bir şeyler yapsaydım" ifadelerini kullandı.

MRI TARAMASINDA BEYİN TÜMÖRÜ ÇIKTI

Durumu giderek ağırlaşan ve şiddetli göz ağrıları çeken adam yemek yiyemeyecek hale gelince çift tekrar hastaneye gitti. Adamı MRI taramasından geçiren doktorlar James'e dördüncü evre 'glioblastoma' teşhisi koydu.

Glioblastoma, beyin veya omurilikte oluşabilen primer kötü huylu beyin tümörüdür. Sinir hücrelerine destek sağlayan astrosit isimli hücrelerden meydana gelir. Glioblastoma herhangi bir yaşta oluşabilir ancak sıklıkla ileri yaştaki yetişkinlerde ortaya çıkma eğilimindedir.

ACİLEN AMELİYATA ALINDI ANCAK KURTARILAMADI

Agresif bir beyin tümörüne sahip olduğu ortaya çıkan adam acilen ameliyata alındı, beynindeki tümör çıkarıldı ancak maalesef kurtarılamadı.Ameliyat sonrası komplikasyonlar yaşayan adam kısa bir süre sonra hayatını kaybetti.

Kocasının ölümü sonrası 2 yaşındaki kızı Layla ile kalan Myriam, yaşadığı kalp kırıklığını başka insanların yaşamaması için mücadele etmeye başladı. Beyin tümörleri konusunda farkındalık çalışmaları yapan genç kadın, "Beyin tümörü algılarını değiştirmemiz gerekiyor ve insanlar bunun kendi sevdikleri kişilerin de başına gelebileceğini fark etmeli ve dikkatli olmalı" dedi.



Bazı tümörler hormon dengesini sağlayan bezlere baskıda bulunduğu için insanlarda sık sık tuvalet çıkma isteği uyandırabiliyor.

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Bazı beyin tümörleri uzun süre belirti vermez veya çok az yakınmaya neden olur. Özellikle iyi huylu yavaş büyüyen kitleler ve doğumsal tümörlerde tanı konulması yıllarca gecikebilir, bazen de tesadüfen bulunur.

Beyin tümörlerinin genel belirtileri arasında baş ağrısı, kusma, görme azalması, çift görme, epilepsi nöbeti geçirme, kol ve bacaklarda güçsüzlük ve uyuşma, unutkanlık, konuşma bozuklukları, dengesizlik ve yürüme bozukluğu gibi sorunlar yer alır.