Finlandiya Başbakanı Sanna Marin'in yeni videosu sızdı

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Sosyal Medya bir kez daha Finlandiya Başbakanı Sanna Marin’i konuşuyor...

Katıldığı festival ve giydiği kıyafetler ile ülke gündemine oturan 36 yaşındaki başbakan yaklaşık bir haftadır sızan görüntüleri le gündemde.

Daha önce katıldığı partilere ait iki videosu yayınlanan Marin'in yeni görüntüleri ortaya çıktı.

İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, Marin'e bu kez eski güzellik kraliçesinin eşlik ettiği görülüyor.

İngiliz basını, görüntüleri 'Finlandiya’nın parti düşkünü başbakanı' başlığı ile okurlarına servis etti.

Yeni sızan görüntüde 36 yaşındaki başbakan ile dans eden kişinin Finlandiyalı sosyal medya fenomeni ve eski güzellik kraliçesi Sabina Särkkä olduğu bilgisine yer verildi.

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Marin daha önce, bir gece kulübünde 38 yaşındaki Finlandiyalı şarkıcı Olavi Uusivirta ile dans ederken görüntülenmişti.

Bu videodan birkaç gün önce ise başbakanın bir evde ünlü isimlerle parti yaptığı anlara ait görüntüler sızmıştı.

gelen tepkiler üzerine uyuşturucu testi yaptıran Marin'in test sonucu ise negatif çıkmıştı.

TEMASLIYKEN GECE KULÜBÜNE GİTMİŞTİ

Marin'in daha önce temaslı olmasına rağmen gece kulübüne gittiği ortaya çıkmıştı.

Başbakan dışişleri bakanının Covid testinin pozitif olduğunun anlaşılmasından birkaç saat sonra Helsinki'de bir kulübe gitmişti.

Kısa sürede eleştiri oklarının hedefi olan Marin önce kendisini savunmuş daha sonra özür dilemişti.

Marin sosyal medya hesabından yayınladığı mesajda 'Bu şekilde davranmam gerektiğini düşünemediğim için çok özür diliyorum' demişti.

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