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Finlandiya Başbakanı Sanna Marin'in yeni videosu sızdı

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#Sanna Marin#Finlandiya#Dünya
Finlandiya Başbakanı Sanna Marinin yeni videosu sızdı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 23, 2022 15:59

Finlandiya'da gündem Başbakan Sanna Marin. 36 yaşındaki başbakanın katıldığı bir partiye ait görüntülerin sosyal medyaya yansımasının yankıları sürerken Marin'in yeni görüntüleri ortaya çıktı.

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Sosyal Medya bir kez daha Finlandiya Başbakanı Sanna Marin’i konuşuyor...

Katıldığı festival ve giydiği kıyafetler ile ülke gündemine oturan 36 yaşındaki başbakan yaklaşık bir haftadır sızan görüntüleri le gündemde.

Daha önce katıldığı partilere ait iki videosu yayınlanan Marin'in yeni görüntüleri ortaya çıktı.

Finlandiya Başbakanı Sanna Marinin yeni videosu sızdı

İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, Marin'e bu kez eski güzellik kraliçesinin eşlik ettiği görülüyor.

İngiliz basını, görüntüleri 'Finlandiya’nın parti düşkünü başbakanı' başlığı ile okurlarına servis etti.

Yeni sızan görüntüde 36 yaşındaki başbakan ile dans eden kişinin Finlandiyalı sosyal medya fenomeni ve eski güzellik kraliçesi Sabina Särkkä olduğu bilgisine yer verildi.

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Finlandiya Başbakanı Sanna Marinin yeni videosu sızdı

Marin daha önce, bir gece kulübünde 38 yaşındaki Finlandiyalı şarkıcı Olavi Uusivirta ile dans ederken görüntülenmişti.

Bu videodan birkaç gün önce ise başbakanın bir evde ünlü isimlerle parti yaptığı anlara ait görüntüler sızmıştı.

gelen tepkiler üzerine uyuşturucu testi yaptıran Marin'in test sonucu ise negatif çıkmıştı.

Finlandiya Başbakanı Sanna Marinin yeni videosu sızdı

TEMASLIYKEN GECE KULÜBÜNE GİTMİŞTİ

Marin'in daha önce temaslı olmasına rağmen gece kulübüne gittiği ortaya çıkmıştı.

Başbakan dışişleri bakanının Covid testinin pozitif olduğunun anlaşılmasından birkaç saat sonra Helsinki'de bir kulübe gitmişti.

Kısa sürede eleştiri oklarının hedefi olan Marin önce kendisini savunmuş daha sonra özür dilemişti.

Marin sosyal medya hesabından yayınladığı mesajda 'Bu şekilde davranmam gerektiğini düşünemediğim için çok özür diliyorum' demişti.

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