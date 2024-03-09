Gazze’ye yardım Larnaka’dan

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Plana göre Gazze sahiline Amerikan ordusunun yüzen platform inşa etmesi ve yardımların da İsrail kontrolünden geçtikten sonra Kıbrıs Rum yönetiminin Larnaka limanından gemilerle bu platforma taşınması öngörülüyor. ABD Savunma Bakanlığı, platformun inşaasında bin Amerikan askerinin görev yapacağını belirtti. Güvenliği ise İsrail askeri sağlayacak. ABD’nin yanı sıra Avrupa Birliği’nin (AB) yardımları da bu koridordan Gazze’ye ulaşacak. AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Larnaka limanında incelemelerde bulunmak üzere dün Kıbrıs Rum yönetimine geldi. Rum lider Nikos Hristodulidis ile Larnaka limanında incelemelerde bulunan Leyen, Gazze’ye yardım koridorunun ABD, AB ve Birleşik Arap Emirlikleri’nin işbirliği ile hayata geçeceğini, uluslararası yardım kuruluşlarının da bu güzergâhı kullanacağını söyledi.

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HAVADAN YARDIM ÜZERİLERİNE DÜŞTÜ: 5 ÖLÜ

YARDIMIN karadan ulaşmasına izin verilmeyen Gazze Şeridi’nde, havadan atılan yardımların üzerilerine düşmesi yüzünden 5 Filistinli hayatını kaybetti. Şeridin kuzeyindeki El Şati mülteci kampına havadan bırakılan bazı yardım paketlerinin paraşütlerinin açılmaması sebebiyle yaşanan olayda, 10 kişinin de yaralandığı bildirildi. Yardımı hangi ülkenin bıraktığı belirtilmedi. ABD can kaybına yol açan olayın kendi yardımları sırasında gerçekleşmediğini açıkladı.