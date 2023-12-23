Gazze’de yüzbinler açlık çekiyor

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İsrail, artan uluslararası baskıya rağmen Gazze’ye yönelik saldırılarını sürdürürken Birleşmiş Milletler’e (BM) bağlı Dünya Gıda Programı (WFP), Gazze’deki dört kişiden birinin aşırı açlıkla karşı karşıya olduğunu açıkladı. Bu da 570 binden fazla insana tekabül ediyor. Rapora göre, Gazze’de yaşanan açlığın boyutları son yıllarda Afganistan ve Yemen’de yaşanan açlık krizlerini gölgede bıraktı.

DURUM DAHA DA BETER

Uluslararası yardım kuruluşu Oxfam ise BM Dünya Gıda Programı’nın Gazze’deki açlık oranlarına ilişkin paylaştığı verileri düzelterek, Gazze halkının dörtte birinin değil, nüfusun yüzde 90’ından fazlasının aşırı açlık çektiğini duyurdu. Oxfam’ın İcra Kurulu Başkan Vekili Aleema Shivji, İngiltere, BM Güvenlik Konseyi’nde çekimser kalıp oyalanırken, Gazze’de insanların açlıktan öldüğünü vurguladı.

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BUNDAN KÖTÜSÜ OLAMAZ

7 Ekim’den bu yana süren İsrail’in saldırılarının ardından uluslararası kurumların raporlarına göre on binlerce sivil, barınaklarda ve çadır kamplarında hayatlarına devam etmeye çalışıyor. Savaş öncesi 2.2 milyon nüfusa sahip Gazze Şeridi’nde bugün yaklaşık 1.9 milyon Filistinlinin evlerini terk etmek zorunda kaldığı biliniyor. Dünya Gıda Programı yetkilisi Arif Hüseyin, “Gazze’de hemen herkesin aç olduğu bir durum söz konusu. Bundan daha kötüsü olamaz” ifadelerini kullandı.

ÇOCUKLARA ÖNCELİK

WFP’nin hazırladığı raporda dikkat çeken diğer bir nokta ise yetişkinlerin kendilerini çocukları için feda etmeleri. Raporda, Gazze’deki insanların, WFP personeline, günlerini çoğunlukla yemek yemeden geçirdiklerini ve birçok yetişkinin de çocuklar yemek yiyebilsin diye aç kaldıklarını söylediği aktarıldı. Savaş nedeniyle yerinden edilmiş Gazzelilerden Aya Barbakh, her gün yemek için uzak bir noktadan Mısır sınırındaki Refah’a geldiğini söyledi. “Her gün ölen insanları görüyoruz ve biz de onlar gibi ölmek istiyoruz” diyen Filistinli kadın, kendilerinin de diğer insanlar gibi normal bir hayat yaşamak istediklerini belirtti.

HASTANE KALMADI

Gazzelilerin açlıkla mücadelesi dışında salgın hastalık tehdidi ve sağlık tesislerinin yeterli durumda olmaması da endişeleri arttırıyor. Dünya Sağlık Örgütü’nün Filistin yöneticisi Richard Peeperkorn, yakıt, çalışan ve malzeme tıbbi kiti nedeniyle Gazze Şeridi’nde fonksiyonel hiçbir hastanede kalmadığını açıkladı. DSÖ yetkilileri, önemli ihtiyaçlar bölgeye ulaşmadığı durumda, tüm hastaların yavaş ve acı dolu bir şekilde öleceğini belirtiyor.

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NETANYAHU GAZZELİLERİ MISIR’A GÖNDERMEK İSTEMİŞ

Amerikan Washington Post gazetesi, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile ABD Başkanı Joe Biden arasındaki Gazze’nin geleceğine dönük görüş ayrılıklarının iyice belirginleştiğini belirtti. ABD Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına dayandırılan haberde Netanyahu’nun evlerinden edilecek yüz binlerce Filistinliyi kabul etmesi için Washington’dan Mısır’a baskı yapmasını istediği ancak Biden’ın bu öneriyi reddettiği aktarıldı. Netanyahu’nun aynı öneriyi İngiltere Başbakanı Rishi Sunak ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüşmelerinde de dile getirdiği ancak onlardan da aynı cevabı aldığı ifade edildi.