Gazze’de savaş kadınların omuzlarında

24 yaşındaki Waem el Farra, 4 aydır savaşın sürdüğü Gazze’deki hamile kadınlardan biri. Dünya 8 Mart Kadınlar Günü’nü kutlarken, 8 aylık hamile El Farra ve binlerce Filistinli kadın, yiyecek, su ve tıbbi bakım kıtlığının ortasında kendisini ve bebeğini hayatta tutmak için mücadele ediyor. Amerikan New York Times’a konuşan El Farra, İsrail’in saldırıları ellerindeki her şeyi almadan önce, ilk çocuğunu kucağına aldığında mutluluğunun artacağına inandığını söylüyor. Ancak Han Yunus’taki çadırkentte hayatta kalmaya çalışan, Hepatit A kapan, her gün yaşanan patlamaların dumanını soluyan El Farra’nın artık tek bir sorusu var: “Bebeğim hayatta kalacak mı?”

100 YIL ÖNCESİNE DÖNDÜ

- Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi’nin (OCHA) raporlarına göre, tıbbi hizmetlerin durma noktasına geldiği Gazze’de sağlık personeli, hamile kadınların anestezi veya ağrı kesici olmadan sezaryen yaptığını, pek çoğunun bakım yetersizliği yüzünden düşük yaptığını bildiriyor.

- DSÖ’ye göre Gazze’de 52 bin civarında hamile kadın bulunuyor ve her gün yaklaşık 180 kadın, molozların arasında, çadırlarda veya otomobillerde doğum yapmak zorunda kalıyor. İsrail’in tahliye emirleri ve saldırıları ortasında hamile kadınlar ve yeni doğan bebekler defalarca yer değiştiriyor, yardım görevlileri aşırı stres nedeniyle erken doğumlarda büyük bir artış olduğunu bildiriyor.

- İnsani yardım kuruluşlarından birinde çalışan Fatima, hamile kadınların “100 yıl önceki gibi”, tıbbi bakım, kontrol, tarama veya iyi beslenme olmadan doğurduklarını söylüyor. Nisan ayında 5500 kadının doğum yapması bekleniyor. Doğum için hastaneye erişebilen pek çok kadın, aşırı yoğunluk yüzünden aynı gün taburcu edilerek çadırlarına ya da sığınaklara dönüyor.

İsrail’in ‘Hamas’ı yok etmeyi’ amaçlayan saldırılarında hayatını kaybeden 30 bin Filistinlinin 3’te biri kadın.

ÖĞÜN ATLAYAN ANNELER

- BM’nin haftalardır kıtlık koşullarının yaşandığını bildirdiği Gazze’de, ailelerde en az bir kişi her hafta öğün atlamak zorunda kalıyor. Bu vakaların yüzde 95’inde yemeksiz kalanlar, çocuklarını beslemek için en az bir öğün atlayan anneler oluyor.

- Ailelerindeki erkekleri saldırılarda kaybeden Filistinli kadınlar, insani yardımlara erişimde sıkıntı yaşıyor, çocukları için yiyecek, temiz su ve bez bulamıyor.

Gazze’de 14 günlük bir bebek de dahil olmak üzere en az 20 çocuk açlığa yenik düştü. BM Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Gazze’deki hamile ya da emziren kadınların yüzde 95’inin “ciddi gıda yoksunluğu” ile karşı karşıya olduğu uyarısında bulunuyor.

HİJYEN, MAHREMİYET, GÜVENLİK

- Hijyen ürünlerindeki eksiklik, Filistinli kadınlar ve kız çocukları için bir başka büyük zorluk. Hijyenik pedlerin yokluğunda regl dönemlerinde bulabildikleri kumaş parçalarını kullanmak zorunda kalan kadınlar ve genç kızlar, enfeksiyon kapıyor. Birçok kadın ve kız çocuğu yalnızca 10 günde bir veya 2 haftada bir yıkanabiliyor.

- BM Filistin İnsani Yardım Koordinatörü Jamie McGoldrick, mahremiyet, güvenlik, hijyen ihtiyaçlarını karşılayamayan yerinden edilmiş kadınların, Gazze’deki savaştan en çok etkilenen grup olduğunu söylüyor. Şerit içinde yerinden edilmiş 1.7 milyon insan, aşırı kalabalık BM okullarında ya da çadırkentlerde yaşıyor. Kadınlar, yüzlerce kişinin kullandığı tuvaletlerde cinsel tacizle ve cinsiyete dayalı şiddetle karşı karşıya kalıyor.

ABD GAZZE KIYISINA LİMAN KURACAK

HÜRRİYET’in de bulunduğu ABD’li üst düzey isimlerin yer aldığı bir toplantıda, ABD Başkanı Joe Biden’ın ABD’nin Gazze kıyısına bir liman kurulması için talimat verdiği dile getirildi. Gazze’ye yardımların ulaşması için kurulacak olan limanın karadaki İsrailli askerlerle koordinasyon için de kullanılacağı kaydedildi. Ayrıca limanın ileriki tarihlerde ticari bir konsepte kavuşması için de çalışmalar yapılacağı kaydedildi.

ATEŞKES UMUDU AZALDI

Öte yandan İsrail ve Hamas arasında ramazan ayının başlangıcından önce bir rehine takası ve ateşkes anlaşmasına varılmasına dair umutlar azaldı. Mısır medyasında Hamas heyetinin görüşmelerin sürdüğü Kahire’yi terk ettiği ve müzakerelerin haftaya devam edeceği bildirildi. Amerikan medyasına konuşan ABD’li yetkililer ise, “Hamas’ın Paris’te hazırlanan anlaşma taslağını kabul etmediğini ve kalıcı ateşkes talebinde ısrarcı olduğunu” belirterek, bu nedenle görüşmelerin tıkandığını aktarıyor. 7 Ekim sonrası Gazze’ye yönelik saldırılarını “Hamas tamamen ortadan kaldırılana kadar” sürdürme mesajı veren İsrail, Paris taslağında operasyonları askıya almayı kabul etmiş ancak Gazze’den tamamen çekilmeyi ise reddetmişti. Ancak Hamas, İsrail askerlerinin bölgeden çekilmediği herhangi bir senaryoyu onaylamak istemiyor. Öte yandan Times of Israel’de yer alan bir habere göre, Gazze’den Hamas’ın çıkarılmasına yönelik operasyonların 2 yıl süreceği, kurulacak yeni yönetimin istikrara kavuşmasının ise 8 yıl alacağı tahmin ediliyor.