Gazze’de ateşkes bilmecesi

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Gazze’de ateşkes ve rehine takası için 2 gündür süren görüşmeler Mısır’ın başkenti Kahire’de anlaşma olmadan sona erdi. Doha’da ileri istişareler yapmak için Kahire’den ayrılan Hamas heyetinin, anlaşma önerisine cevabını Mısır ve Katar’daki arabuluculara ilettiği aktarılırken, cevabın detaylarına ilişkin bilgi paylaşılmadı. Mısır’a delege göndermeyen İsrail yönetiminin Refah’a kara harekâtı için nihai anlaşmadan çıkacak sonucu beklediği aktarılırken, anlaşma olasılığına dair farklı kaynaklardan çelişkili açıklamalar geliyor. Bazı kaynaklar görüşmelerde en çok gelişme kaydedilen taslağın oluşturulduğu ve anlaşmanın “yakın olduğu” bilgisini verirken, bazıları ise “dikkate değer bir değişiklik olmadığını” söylüyor. Müzakerelerin düğümlendiği nokta Hamas’ın nihai ateşkes talebiyle ilgili İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun “Bu isteği kabul edemeyiz” açıklaması ise anlaşmayla ilgili umutları azalttı.

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İsrail bombardımanı altındaki Gazze’de Ortodoks Araplar dün Aziz Porfirios kilisesinde Paskalya töreni yaptı.

HAMAS ISRARCI

ABD, Mısır ve Katarlı arabulucularla dün yeniden bir araya gelen Hamas heyeti arasındaki müzakerelerle ilgili medyaya önceki güne göre olumsuz sinyaller yansıdı. AFP’ye konuşan Hamas yetkilileri, İsrail’in nihai ateşkesle “savaşı sonlandıracak” bir anlaşmaya yanaşmadığını söyleyerek, İsrail Başbakanı Netanyahu’nun “kişisel çıkarları” için ateşkes çabalarını “şahsen engellediğini” söyledi. Reuters haber ajansına konuşan bir başka Filistinli yetkili de Hamas heyetinin Kahire’ye “ne pahasına olursa olsun” anlaşmaya varmak için gelmediği sözleriyle, grubun kalıcı ateşkes talebi konusundaki pozisyonunun değişmediğini vurguladı. Filistinli kaynaklar, arabulucu ülkelerin İsrail’e tutumunu değiştirmesi için baskı yapmasını umduklarını kaydetti. Netanyahu’nun aşırı sağcı koalisyon ortakları Itamar Ben-Gvir ve Bezalel Smotrich, Refah operasyonunun durdurulması halinde hükümetten çekileceklerini söylüyor.

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‘KABUL EDEMEYİZ’

İsrail’den gelen açıklamalar Tel Aviv yönetiminin bu konuda geri adım atmayacağına işaret ediyor. Netanyahu, savaş kabinesine yaptığı konuşmada, “İsrail’in kalıcı ateşkes talebini kabul edemeyeceğini” söyledi. Netanyahu, “Hamas taburlarının sığınaklarından çıkıp Gazze’de kontrolü tekrar ele geçirdikleri, askeri altyapılarını yeniden kurdukları ve İsrail halkı için tehdit oluşturdukları bir durumu kabul etmeye hazır değiliz” ifadelerini kullandı.

CIA DİREKTÖRÜ DOHA’DA

ABD Merkezi Haber Alma Teşkilatı (CIA) Direktörü William Burns’ün de, Katar Başbakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile görüşmek üzere dün Doha’ya gittiği, bugün ise İsrail’e giderek Binyamin Netanyahu ile görüşeceği kaydedildi.

İŞGAL TEHDİDİ

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Kahire’deki ateşkes görüşmelerinin dün sona ermesinin ardından İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Hamas’ın anlaşmaya varmak istemediğine dair göstergeler olduğunu iddia ederek, Refah kentini “çok yakında işgal edeceklerini” belirtti.

ASKER YAKINLARINDAN MEKTUP: ‘REFAH’A GİRMEYİN’

- İsrail-Hamas savaşının başlangıcından bu yana cephede yer alan çeşitli birliklerden İsrail askerlerinin yakınları, İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ve Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi’ye “ordunun Refah’a girmemesini” talep eden bir mektup gönderdi. 600’den fazla kişinin imzaladığı mektubun geçen hafta savaş kabinesi üyeleri Benny Gantz ve Gadi Eisenkot’a iletildiği aktarıldı. “Refah’a girmek askerlerimiz için bir ölüm tuzağından başka bir şey olamaz” denilen mektupta, “Aylardır Refah’a gireceğinizi duyurup uyarıda bulunurken, Hamas’ın oradaki birliklere zarar vermeye hazırlandığı kesin” ifadeleri kullanıldı. Asker yakınları İsrailli yetkililere, “Ne yazık ki artık size güvenmiyoruz” derken, ayrıca askerlerin hayatlarını ilgilendiren bazı kararların saha gerçekleri değil siyasi amaçlarla alındığını savundu.

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Öte yandan Gazze Şeridi’nde ateşkes, esir takası anlaşması ve Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetinin istifası talebiyle gösteriler dün de ülke genelinde devam etti. Netanyahu’nun Kayserya kentindeki şahsi konutunun çevresinde de binden fazla gösterici toplandı. İsrail bayrakları, düdükler ve davullarla seslerini duyurmaya çalışan göstericiler, “Sen baştasın, sen suçlusun!” sloganları atarak hükümetin istifasını ve erken seçim talep etti.