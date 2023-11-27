Gazze sözlerine tepki yağmıştı... Biden özür diledi

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İsrail - Hamas arasında varılan anlaşma doğrultusunda geçici ateşkesin son gününde.

Dünya ateşkesin uzaması için girişimlerde bulunurken İsrail'in en büyük destekçisi konumundaki ABD Başkanı Biden'ın geri adımı ülkenin gündemine birinci sıradan giriş yaptı.

Biden geçtiğimiz haftalarda İsrail saldırılarında ölen sivillerin sayısına inanmadığını açıklamış, Biden'ın sözlerine dünyadan tepki yağmıştı

Fox New, Biden'ın bu sözlerinden dolayı özür dilediğini yazdı.

'Biden, Hamas'ın ölü sayısını sorguladığı için Müslüman Amerikalı liderlerden özür diledi' başlıklı haberde şu ifadelere yer verildi;

'Başkan Joe Biden'ın Gazze'deki ölü sayısı rakamlarının doğruluğunu açıkça sorguladıktan sonra birçok önde gelen Müslüman Amerikalı liderden özür dilediği bildirildi.'

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Aynı habere göre, Biden, Gazze'de bildirilen ölümlerle ilgili 25 Ekim'deki yorumlarının ertesi günü beş Müslüman Amerikalı liderle görüştü.

Biden gruba 'Özür dilerim. Kendi adıma hayal kırıklığına uğradım' dedi.

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ABD basını Biden ile görüşen Müslüman Amerikalı liderlerin onu Filistinlilere daha fazla empati göstermeye çağırdığını, Biden'ın toplantı sonunda katılımcılardan birine sarıldığı yazdı.

Haftalardır süren savaşta Gazze'de aralarında çok sayıda kadın ve çocuğun da bulunduğu 14 binden fazla Filistinli öldürüldü.

Beyaz Saray, Fox New'in yorum talebine yanıt vermedi.

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