Gazze ateşkesi için gözler Kahire’de

Haberin Devamı

Gazze Şeridi’nde ateşkes ve rehine-mahkûm takası için gözler bir kez daha arabulucu ülkelerden Mısır’ın başkenti Kahire’de. ABD Merkezi Haber Alma Örgütü CIA’nin Başkanı William Burns’ten sonra Hamas heyeti de pazarlıklar için dün Kahire’ye gitti.

İLERLEME VAR İDDİASI

Mısırlı ve Amerikalı arabulucular ilerleme kaydedildiğine dair işaretler olduğunu söylerken, Hamas kalıcı ateşkes ve İsrail’in Gazze Şeridi’nden çekilmesini şart koşuyor. Buna karşılık İsrail’deki Binyamin Netanyahu hükümeti, Hamas’ın bitirilmesinin şart olduğunu bu nedenle anlaşma olsun olmasın 1.5 milyon Filistinlinin sıkıştığı Refah’a operasyonun yapılacağında ısrar ediyor.

TUTUKLAMA BASKISI

Ancak son günlerde Uluslararası Ceza Mahkemesi’nde Netanyahu ve bakanları için tutuklama emri çıkabileceği yolundaki iddialar Tel Aviv yönetimi üzerinde de baskıyı arttırıyor. Mısır’ın resmi haber kanallarından Al-Qahera, birçok tartışmalı konuda uzlaşmaya varıldığını belirtirken ayrıntı vermedi. Suudi Al-Sharq haber kanalı, Hamas’ın, ateşkes ve rehinelerin serbest bırakılması önerisini kabul ettiğini duyuracağını bildirdi. Ayrıca Hamas’ın, İsrail’in Gazze’den çekileceğine yönelik ABD’den söz aldığı öne sürüldü. Amerikan AP Ajansı’na konuşan bir İsrailli yetkili ise İsrail’in rehinelerin serbest bırakılması karşılığında savaşın bitirilmesinı öngören bir anlaşmayı hiçbir şartta kabul etmeyeceğini söyledi.

Haberin Devamı

KAFA KARIŞIKLIĞI VAR

Al Jazeera’ya konuşan Katar Üniversitesi’nden siyaset profesörü Mahjoob Zweiri, Kahire’deki görüşmelerde kafa karışıklığı olduğu görüşünde. Zweiri, Hamas’ın uluslararası baskılar nedeniyle anlaşmanın ilk aşamasını kabul ederek 40 günlük ateşkes ve esir değişimini kabul ediyor göründüğüne işaret ederek ancak kalıcı ateşkes ve İsrail ordusunun çekilmesi gibi anlaşmazlıklar sürdüğü için en başa dönüldüğünü söylüyor. Öte yandan CIA Başkanı Burns’ün de Kahire’ye gelmiş olmasını ise bazı gelişmelerin kaydedilmiş olmasına bağlıyor. Bölgeden gelen haberlerden özellikle İsrail’in Refah’a saldırma ısrarının müzakereleri zorlaştırdığı anlaşılıyor.

Haberin Devamı

BLINKEN: TOP HAMAS’TA

Öte yandan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail ile ateşkes anlaşmasını kabul etmenin Hamas için “düşünmeden yapılması” gerektiğini ancak örgütün Gazze’deki lider kadrosunun motivasyonlarının belirsizliğini koruduğunu söyledi.

SMOTRİCH’TEN NETANYAHU’YA TÜRKİYE MEKTUBU

İSRAİL’in aşırı sağcı kabine üyelerinden Bezalel Smotrich, Başbakan Netanyahu’ya mektup yollayarak Türkiye’nin ateşkes görüşmelerinden çıkarılmasını istedi. Türk temsilcilerin katılımının gizli tutulduğunu iddia eden Smotrich, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın antisemitizmin yayılmasına yardımcı olduğunu öne sürerek görüşmelerden Türkiye’nin çıkarılması gerektiğini belirtti.

Haberin Devamı

İSRAİL SALDIRILARI SÜRÜYOR

Ateşkes görüşmeleri sürerken İsrail’in Gazze Şeridi’ne saldırıları sürüyor. Hamas yönetimindeki Gazze Sağlık Bakanlığı 7 Ekim’den bu yana düzenlenen saldırılarda can kaybının 34 bin 654’e yükseldiğini açıkladı. Dün itibariyle son 24 saatte 32 kişinin daha öldürüldüğü belirtildi. İsrail, öldürülenlerin 13 bininin Hamas militanı olduğunu savunuyor.