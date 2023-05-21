G7 zirvesinden eli dolu dönüyor! Zelenski’ye F-16 sözü

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Japonya’nın Hiroşima kentinde düzenlenen 49’uncu G7 liderler zirvesine Ukrayna’da devam eden savaş damgasını vururken, Rusya karşısında kararlılık sergileyen Batılı müttefikler ellerini F-16 savaş uçaklarıyla yükseltti. ABD, Ukraynalı pilotlara F-16 eğitimi verilmesi için yeşil ışık yaktı.

HIZLANDIRILMIŞ EĞİTİM

G7 zirvesinde Ukrayna’ya F-16 savaş uçakları verilmesiyle ilgili prensip kararı alındığını ilan eden ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, “Başkan Biden, F-16 ile ilgili yeşil ışık yaktı. ABD ve müttefik ülkeler, Ukrayna’ya gereken desteği sağlamak için uçakları prensip olarak vermeyi kabul ediyor. Ukrayna cephelerinde savaşın gidişatına bakılarak uçakların teslimatı bir iki ay sürebilir. Şimdilik ABD ve diğer NATO ülkelerinde Ukraynalı pilotlara bu uçakları kullanmaları için hızlandırılmış eğitim verilecek. ABD olarak Ukrayna’ya kendini savunması için ne gerekirse vermeye hazırız. Bunu yaparken tek çekincemiz var. Ukrayna’ya destek adımlarımız üçüncü dünya savaşı çıkarmamalı. Bu hususta Rusya’nın da nabzını tutuyoruz” ifadesini kullandı.

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ZELENSKİ ZİRVEDE

Arap Birliği’ne önceki gün sürpriz bir katılım gösterdikten sonra Hiroşima’ya uçan Ukrayna lideri Volodimir Zelenski, G7 liderleri ve Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile ikili görüşme yaptı. Zelenski’nin danışmanlarından Mihail Podolyak, “Birkaç ay içinde F-16 uçaklarının ülkemize geleceğine eminiz” dedi. Zelenski de, G7’deki varlığının zafere yönelik işbirliğini arttırarak barışa daha da yaklaştıracağını belirtti.

G7’de Volodimir Zelenski, İngiltere Başbakanı Rishi Sunak ile de ikili görüşme yaptı.

RUSYA TEPKİ GÖSTERDİ

G7 zirvesinde atılan F-16 hamlesine Rusya’dan tepki gecikmedi. İlk açıklamayı yapan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, “Ukrayna’ya F-16 savaş uçakları söylemi Batı’nın ve NATO’ya üye ülkelerin Rusya’ya fiilen savaş açtığını gösteriyor” dedi. Peskov’un ardından savunma konularından sorumlu Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksander Gruşko, Rusya adına ikinci açıklamayı yaparak, “Batı’nın Ukrayna’ya savaş uçağı verme niyetiyle ihtilafı tırmandırma yolunu seçtiği ortada. Onları uyarıyoruz. İzledikleri bu yol kendileri için de büyük tehlike içeriyor. Rusya atılan bu adımlara gerekli karşılığı verecek. Elimizde bunu yapacak enstrüman ve kararlılık mevcut” diye konuştu.

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G7’NİN DİĞER GÜNDEMİ

- ÇİN İLE İLİŞKİLER: G7’de üstünde durulan ikincil konu Çin ile ilişkilerdi. Liderler, Çin’den, öncelikle Ukrayna’daki saldırganlığını durdurması için Rusya’ya baskı yapması için çağrıda bulundu. Çin’in özellikle Tayvan ihtilafıyla ilgili Güney Çin Denizi bölgesinde askerileştirme faaliyetlerine karşı olduklarını yineleyen liderler, “Uluslararası hukuka saygı duyan bir Çin, küresel ilgiye de sahip olacaktır” denildi.

- YAPAY ZEKÂ: Yapay zekâ ile metin ve görüntü oluşturma dünyanın yeni trendi haline gelmişken Hiroşima’da toplanan G7 liderleri yapay zekânın sorumlu bir şekilde kullanılması gerektiğinin altını çizdi. Buna göre yıl sonuna kadar G7 ülkeleri ilgili bakanlıkları yapay zekâ ile ilgili bir çalışma grubu kuracak.

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- TEMİZ ENERJİ: Zirvede bir diğer önemli konu da dünyayı giderek etkisi altına alan iklim krizi ve küresel ısınma ile mücadele oldu. Liderler bu çerçevede, dünkü oturum sonrası ‘G7 Temiz Enerji Ekonomi Eylem Planı’nı açıkladı. Plana göre üye ülkeler, ekonomilerini karbondan arındıran ticaret politikaları oluştururken, temiz tedarik zincirlerinin gelişimini de hızlandıracak. Planda ayrıca en geç 2050 yılına kadar net sıfır emisyona ulaşmak için yoğun çaba sarfedecekleri aktarıldı.