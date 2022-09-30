G7, Rusya'nın ilhaklarını reddetti

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Bakanlar yaptığı açıklamada, Rusya Başkanı Vladimir Putin'in Donetsk, Lugansk, Kherson ve Zaporizhzhia bölgelerini ilhak etme kararlarının "Rusya'nın uluslararası hukuku açıkça çiğnemesinde yeni bir negatif nokta oluşturduğunu" ve bölgeleri "Ukrayna'nın ayrılmaz parçaları" olarak nitelendirdiklerini söyledi.

Açıklamada, "Bu sözde ilhakları ve silah zoruyla yapılan sahte referandumları asla tanımayacağız" denildi.

"KARARA DESTEK VERENLER DE MALİYETİNE KATLANACAKLAR"

Rusya'nın ilhak kararlarını destekleyenler için de, "Rusya'ya ve bu uluslararası hukuk ihlallerine siyasi veya ekonomik destek sağlayan, Rusya içinde ve dışında, kişi ve kuruluşlara daha fazla ekonomik maliyet getireceğiz" ifadeleri kullanıldı.

İngiltere, Kanada, Fransa, Almanya, İtalya, Japonya ve ABD'nin dışişleri bakanları ile Avrupa Birliği Yüksek Temsilcisi "daha geniş uluslararası toplumu Rusya'nın acımasız yayılmacılığını reddetmeye" çağırdı.

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Bakanlar, "Ukrayna'nın kendini savunma hakkı" ve "topraklarını Rusya'dan geri alma konusundaki tartışmasız hakkı" konusundaki desteklerinde "kararlı" olduklarını da eklediler.

Rusya'nın "tüm birliklerini ve askeri teçhizatını Ukrayna'dan çekmesi ve uluslararası kabul görmüş sınırları içinde Ukrayna'nın bağımsızlığına, egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı duyması" gerektiğini söylediler.