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Füzelerin ateşlenme anı kaydedildi... Kıl payı kurtulan pilot görüntüleri paylaştı... Filistin'de sevinç ve mutluluk...

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#İran#İsrail#Füze
Füzelerin ateşlenme anı kaydedildi... Kıl payı kurtulan pilot görüntüleri paylaştı... Filistinde sevinç ve mutluluk...
Oluşturulma Tarihi: Ekim 02, 2024 11:11

İran'ın, “Haniye, Nasrallah ve Nilfuruşan'ın intikamı için" İsrail'e fırlattığı füzelerin ateşlenme anı, İngiliz hava yolu şirketi pilotu tarafından gökyüzünde kaydedildi. Öte yandan füzelerden kopan bir parça Batı Şeria'da bir kişinin ölümüne neden olurken, Filistinliler düşen füze parçaları etrafında kutlama yaptı.

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İran, dün akşam saatlerinde Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, Hamas lideri İsmail Haniye ve Devrim Muhafızları komutanı Abbas Nilfuruşan'ın "intikamını" almak amacıyla İsrail'e 180 adet balistik füze fırlattı.

Balistik füzelerin fırlatılmasının ilk dalgası İran'ın başkenti Tahran ve İran'ın ortasında yer alan Isfahan kentinden gerçekleşirken, ikinci dalgası ise İran'ın kuzeybatısındaki Tebriz kentinden gerçekleşti.

İran'ın “Haniye, Nasrallah ve Nilfuruşan'ın intikamı için işgal topraklarının kalbini hedef aldık. Siyonist rejim İran'ın saldırılarına karşılık verirse daha ağır saldırılar ile karşı karşıya kalacak” ifadelerini kullandığı saldırı anının başlangıcı telefon kamerası ile gökyüzünden kaydedildi.

New York Post'ta yer alan habere göre, İngiliz hava yolu şirketi British Airways pilotu, Birleşik Arap Emirliklerinin Dubai kentine yolculuğu sırasında füzelerin ateşlenme anını görüntüledi.

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İsrail'e doğru giden yüzlerce füzeyi İran'ın Şiraz kenti üzerindeyken filme alan pilot, kıl payı kurtulduğu füzelerin görüntülerini paylaştı.

ÜZERİNE FÜZE PARÇASI DÜŞTÜ

İran'ın İsrail'e düzenlediği füzelerden biri, talihsiz bir kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu.

Füzelerin ateşlenme anı kaydedildi... Kıl payı kurtulan pilot görüntüleri paylaştı... Filistinde sevinç ve mutluluk...

Batı Şeria'nın Eriha'ya yakın Nuayman kasabasındaki bir sokakta dolaşan kişinin üzerine, füzeden kopan şarapnel parçası düştü.

Filistin medyası tarafından adı Sameh al-Asl olarak açıklanan kişi, olay yerinde hayatını kaybetti.

HATIRA FOTOĞRAFI ÇEKTİRDİLER

Öte yandan İran'ın İsrail'e fırlattığı füzeler, Filistinliler tarafından sevinç ve mutluluk ile karşılandı.

Füzelerin ateşlenme anı kaydedildi... Kıl payı kurtulan pilot görüntüleri paylaştı... Filistinde sevinç ve mutluluk...

Yıllardır İsrail'in zulmüne maruz kalan Filistinliler, düşen füze parçalarının etrafında kutlama yaptı.

Füzelerin ateşlenme anı kaydedildi... Kıl payı kurtulan pilot görüntüleri paylaştı... Filistinde sevinç ve mutluluk...

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Bir grup Filistinli genç, düşen füze parçası ile birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.

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#İran#İsrail#Füze

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