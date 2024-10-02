Son dakika gelişmeler...Orta Doğu uçurumun eşiğinde! İran en gelişmiş silahlarını kullandı: İsrail'e 180 balistik füze! İsrail'den intikam sözü...

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İsrail Ordusu dün Lübnan'ın güneyinde "Kuzeyin Okları" adı verilen bir kara operasyonuna başladığını duyurdu. Akşam saatlerinde İran'dan İsrail'e doğru füzeler atılırken ve Tel Aviv başta olmak üzere ülke genelinde sirenlerin çaldığı duyuruldu.
İŞTE DAKİKA DAKİKA GELİŞMELER
ABD'li New York Times gazetesinde yer alan bilgilere göre, İran İsrail'e yaklaşık 180 balistik füze fırlattı. İran'ın İsrail'i hedef almak için en gelişmiş silahlarından bazılarını kullandığını yazan NYT, Tahran'ın daha önce kullanmadığı Fettah füzelerinin de kullanılmış olabileceğini öne sürdü.
CNN'e konuşan askeri uzmanlar İran'ın İsrail'e yönelik saldırısında İran yapımı Şahab-3 serisi balistik füzenin farklı türlerinin kullanıldığını söyledi. ABD Ordusu'ndan kıdemli mühimmat teknisyeni Trevor Ball, Emad veya Ghadr gibi Shahab-3 füzesiyle tutarlı parçaların saldırının görüntülerinden tespit edildiğimi belirtirken Armament Research Services (ARES) araştırma koordinatörü Patrick Senft de Şahab-3 füzesine işaret ederek "Shahab-3 İsrail'e ulaşabilen ilk İran balistik füzesiydi” dedi.
Uzmanlar saldırıda İran'ın Fattah 1 hipersonik füzesinin kullanıldığı iddialarına şüpheyle yaklaştılar: “Bu onların en yeni balistik füzelerinden biri ve bunu kullanmakla kaybedecekleri çok şey var”
Lübnanlı bir güvenlik kaynağı AFP haber ajansına yaptığı açıklamada, Çarşamba sabahının erken saatlerinde en az beş İsrail hava saldırısının Beyrut'un güney bölgelerini vurduğunu söyledi. İsrail ordusu, Hizbullah'a ait mevzileri hedef aldığını belirterek kentteki çok sayıda bina için tahliye emri verdi.Uluslararası ajanslar bölgede çok sayıda patlama meydana geldiğini ve kentten dumanların yükseldiğini duyurdu.
#عاجل ‼️ انذار عاجل إلى سكان الضاحية الجنوبية وتحديدًا المتواجدين في المبنى المحدد في الخارطة في حي حدث غرب— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) October 2, 2024
⭕️أنتم متواجدون بالقرب من منشآت ومصالح تابعة لحزب الله حيث سيعمل ضدها جيش الدفاع على مدى الزمني القريب
⭕️من أجل سلامتكم وسلامة أبناء عائلتكم عليكم اخلاء هذا المبنى… pic.twitter.com/ugnHrLQUeW
İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri, İsrail'in İran'a saldırması durumunda daha şiddetli cevap vereceklerini ve tüm altyapılarının hedef alınacağını söyledi.İran'ın resmi haber ajansı IRNA tarafından yayınlanan görüntülü konuşmasında Bakıri, Devrim Muhafızları Ordusunun İsrail'e düzenlediği füze saldırısının ayrıntılarını anlattı.
Hamas lideri İsmail Heniyye'ye Tahran'da düzenlenen suikast sonrası ABD, Avrupa ve bazı diğer ülkelerin Gazze'de ateşkes sağlanana kadar İran'a tansiyonu yükseltmekten kaçınmaları talebinde bulunduklarını ve bu nedenle karşılık vermekten geri durdukları zor bir dönemi geride bıraktıklarını dile getiren Bakıri, İsrail'in bu dönemde de ABD'nin desteği ve yeşil ışık yakmasıyla cinayetlerini; özellikle Hizbullah lideri Hasan Nasrallah ile Devrim Muhafızları Ordusunun Kudüs Gücü Komutan Yardımcısı Tuğgeneral Abbas Nilfuruşan'ın öldürülmesi başta olmak üzere Lübnan halkına yönelik saldırılarını arttırdığını belirtti.
Söz konusu duruma daha fazla tahammül etmenin mümkün olmadığını ifade eden Bakıri, Devrim Muhafızları Ordusunun füze operasyonuyla İsrail'in önemli üslerini hedef aldığını vurguladı.
İsrail'in işlediği suçlara rağmen uluslararası hukuka bağlı kalınarak sivil yerleşim bölgelerini vurmaktan kaçındıklarına ve sadece askeri üslerin hedef alındığına değinen Bakıri, "İsrail'in 3 ana hava üssü hedef alındı. Hasan Nasrallah'a saldırının başlangıç noktası Hatzerim Hava Üssü, stratejik radarlar ve tank merkezi, F 35 ve Mossad karargahı, Gazze çevresindeki personel taşıyıcılar ve askerlerinin bulunduğu Nevatim Hava Üssü hedef alındı." dedi.
Söz konusu operasyonda vurulması mümkün olmasına rağmen İsrail rejimi ve halkının ekonomik altyapısını etkileyecek sanayi bölgelerine saldırı düzenlenmediğine dikkati çeken Bakıri, "Delirmiş İsrail'i, ABD ve Avrupa zapt etmez ve ülkemizin bağımsızlığı ve toprak bütünlüğüne yönelik saldırıda bulunursa, bu gece düzenlediğimiz operasyonun birkaç katı fazlasıyla cevap verir ve tüm altyapıları hedef alınır." ifadelerini kullandı.
Bakıri, "Umut ediyoruz ki, ABD önceki tavrından vazgeçer, bu suç makinasını (İsrail'i) durdurur da bölge huzur bulur." şeklinde konuştu.
Edinilen bilgiye göre, İran'ın İsrail'e yönelik gerçekleştirdiği hava saldırısının ardından yerli ve yabancı hava yolu şirketlerinin bu gece ve yarın İstanbul ile Sabiha Gökçen havalimanlarından Ürdün, İran ve Irak'a yönelik uçuşları iptal oldu.Ayrıca bu ülkelere doğru sefer halindeki uçaklarının rotalarını değiştiren pek çok hava yolu şirketi, iniş için uçaklarını İstanbul, Sabiha Gökçen ve çevre havalimanlarına yönlendirdi.Hava sahasının kapanması nedeniyle yakıt kritiğine giren yabancı hava yolu şirketlerine ait çok sayıda uçağın da İstanbul ve Sabiha Gökçen havalimanlarına yönlendirildiği öğrenildi.
İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyinde Hizbullah'ın kalesi olarak nitelendirilen Dahiye bölgesindeki birçok mahalleye 12 hava saldırısı düzenledi.Hava saldırılarında Dahiye'nin Hreyk, Eş-Şeyyah, Hades Beyrut, Şuveyfat, El-Amrusiye, Er-Ruveys ve El-Camus mahalleleri hedef alındı.Hava saldırıları güçlü patlamalara neden olurken, saldırılarda hedef alınan yerlerden dumanların yükseldiği görüldü.
İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'a düzenlediği hava saldırısında, İran'dan Hizbullah'a silah taşımaktan sorumlu birimin komutanı Muhammed Cafer Kasir'i öldürdüğünü ileri sürdü.
Ordunun X platformundaki hesabından yapılan yazılı açıklamada, Beyrut'ta düzenlenen hava saldırısında, İran'dan ve onun ajanlarından Lübnan'daki Hizbullah'a savaş malzemeleri taşımaktan sorumlu "4400. Birim" komutanı Kasir'in öldürüldüğü ifade edildi.
Açıklamada, Kasir'in "Hizbullah'ın en önde gelen liderlerinden, İran-Hizbullah-Suriye terör ekseninde aktif taraflardan ve İran rejimine yakın bir kişi" olduğu vurgulandı.
İran, İsrail'e yönelik füze saldırısının "BM Şartı'nın 51. maddesine göre meşru müdafaa hakkı uyarınca" gerçekleştirildiğini belirtti.AA muhabiri, İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Amir Saeid İravani'nin BM Güvenlik Konseyi'ne gönderdiği mektuba ulaştı. Mektupta, İran'ın salı akşamı İsrail'in askeri ve güvenlik hedeflerine yönelik füze saldırısı düzenlediği bildirildi.
Saldırının "BM Şartı'nın 51. maddesine göre meşru müdafaa hakkı uyarınca" gerçekleştirildiği belirtilen mektupta, bunun "siyonist rejimin" İran'ın toprak bütünlüğü ve egemenliğine yönelik ihlallerine cevap olduğu ifade edildi.
Mektupta, söz konusu ihlallerin arasında İran'ın resmi misafiri Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'ye yönelik suikast, Lübnan'da büyükelçisinin yaralanması, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah ve üst düzey İranlı askeri danışmana yönelik suikastlar bulunduğu kaydedildi.
Saldırıların masum sivilleri hedef alan "siyonist rejimin" aksine etik prensipler ve uluslararası insancıl hukuk uyarınca sadece askeri ve güvenlik tesislerini hedef aldığı ifade edilen mektupta, BMGK'nin temel görevini yerine getirmemesinin üzüntüyle karşılandığı belirtildi.
İran saldırısının ardından, İsrail ağır sonuçları olacağı uyarısında bulunurken, Başbakan Benyamin Netanyahu “İran bu gece büyük bir hata yaptı ve bedelini ödeyecek” dedi.İsrail Ordusu Sözcüsü Daniel Haggari de saldırının “ciddi” olduğunu ve ülkenin yüksek alarm düzeyinde kalmaya devam edeceğini vurguladı.Haggari “Bu saldırının sonuçları olacak. Planlarımız var ve karar verdiğimiz yer ve zamanda uygulayacağız” diye konuştu.
ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin de İsrailli mevkidaşı Yoav Gallant ile yaptığı görüşmeden sonra “İsrail’e saldırması halinde İran’ın ciddi sonuçlarla karşılaşacağını” söylemişti.IRGC ise, İsrail’in misillemede bulunması halinde Tahran’ın karşılığının “daha yıkıcı ve harap edici” olacağını belirtti.