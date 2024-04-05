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Füze arızası Danimarka'yı alarma geçirdi: Devre dışı bırakamıyoruz! Hava sahası ve deniz geçişi kapatıldı

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#Danimarka#Fırkateyn#Füze
Füze arızası Danimarkayı alarma geçirdi: Devre dışı bırakamıyoruz Hava sahası ve deniz geçişi kapatıldı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 05, 2024 13:36

Danimarka Donamasına ait bir fırkateynin füzesinde meydana gelen teknik arıza ülkeyi alarma geçirdi. Ordudan yapılan uyarı sonrası yoğun bir nakliye geçişi olan Great Belt boğazı üzerindeki hava sahası ve deniz geçişi kapatıldı. Gemilere bölgeden uzak durmaları konusunda uyarı verildi.

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Danimarka, başkent Kopenhag'ın batısındaki Korsoer Üssü'nde demirli bulunan HDMS Niels Juel fırkateynindeki bir Harpoon füzesinde meydana gelen teknik arıza nedeni önemli bir nakliye boğazının yakınındaki hava sahasını ve deniz geçişini kapatmak zorunda kaldı

"FIRLATMA ARACI AKTİF HALE GETİRİLDİ VE DEVRE DIŞI BIRAKILAMIYOR"

Ordudan yapılan açıklamada "Fırlatma aracı aktif hale geldi ve şu anda devre dışı bırakılamıyor" denildi, uzmanların sorunu çözmek için yolda oldukları belirtildi.

Güçlendirici devre dışı bırakılıncaya kadar füzenin ateşlenme ve birkaç kilometre uzağa uçma riski olduğunu duyuran yetkililer kasıtsız bir fırlatmanın bölgedeki diğer araçlar için tehlike oluşturabileceğini belirttiler.

Füze arızası Danimarkayı alarma geçirdi: Devre dışı bırakamıyoruz Hava sahası ve deniz geçişi kapatıldı


KRİTİK BOĞAZ ÜZERİNDEKİ HAVA SAHASI KAPATILDI

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Baltık Denizi ile Kuzey Denizi'ni birbirine bağlayan yoğun bir nakliye geçişi olan Great Belt boğazı üzerindeki hava sahası ve deniz geçişi öğleden sonra trafiğe kapatıldı.

Tehlike alanının Korsoer'den 5-7 kilometre kadar uzaklıkta, deniz seviyesinden de yaklaşık bin metre yükseklikte olduğu olduğunu duyuran yetkililer, Storebaelt Köprüsü üzerindeki karayolu ve tren trafiği için herhangi bir risk olmadığını duyurdular.

Füze arızası Danimarkayı alarma geçirdi: Devre dışı bırakamıyoruz Hava sahası ve deniz geçişi kapatıldı

GEMİLERE UYARI GÖNDERİLDİ: GEREKİRSE DEMİR ATIN

Danimarka Denizcilik İdaresi, ordudan gelen uyarı sonrası gemilerin Great Belt boğazının bir kısmından kaçınmaları konusunda bir uyarı yayınladı ve gemilerden gerekirse demir atmalarını istedi.

DANİMARKA DONANMASINDA SIKINTILI GÜNLER

Ülkeyi alarma geçiren arıza tam da Savunma Bakanı Troels Lund Poulsen'in Başkomutan Flemming Lentfer'i görevden almasından bir gün sonra meydana geldi.

Poulsen, görevden almanın nedenini 'güven ihlali' olarak açıkladı ve Lentfer'in Husi'ler tarafından saldırıya uğrayan Iver Huitfeldt fırkateyni konusunda bakanlığı detaylı bir şekilde bilgilendirmediğini öne sürdü.

Füze arızası Danimarkayı alarma geçirdi: Devre dışı bırakamıyoruz Hava sahası ve deniz geçişi kapatıldı

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#Danimarka#Fırkateyn#Füze

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