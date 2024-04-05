Füze arızası Danimarka'yı alarma geçirdi: Devre dışı bırakamıyoruz! Hava sahası ve deniz geçişi kapatıldı

Haberin Devamı

Danimarka, başkent Kopenhag'ın batısındaki Korsoer Üssü'nde demirli bulunan HDMS Niels Juel fırkateynindeki bir Harpoon füzesinde meydana gelen teknik arıza nedeni önemli bir nakliye boğazının yakınındaki hava sahasını ve deniz geçişini kapatmak zorunda kaldı

"FIRLATMA ARACI AKTİF HALE GETİRİLDİ VE DEVRE DIŞI BIRAKILAMIYOR"

Ordudan yapılan açıklamada "Fırlatma aracı aktif hale geldi ve şu anda devre dışı bırakılamıyor" denildi, uzmanların sorunu çözmek için yolda oldukları belirtildi.

Güçlendirici devre dışı bırakılıncaya kadar füzenin ateşlenme ve birkaç kilometre uzağa uçma riski olduğunu duyuran yetkililer kasıtsız bir fırlatmanın bölgedeki diğer araçlar için tehlike oluşturabileceğini belirttiler.



Haberin Devamı

Baltık Denizi ile Kuzey Denizi'ni birbirine bağlayan yoğun bir nakliye geçişi olan Great Belt boğazı üzerindeki hava sahası ve deniz geçişi öğleden sonra trafiğe kapatıldı.

Tehlike alanının Korsoer'den 5-7 kilometre kadar uzaklıkta, deniz seviyesinden de yaklaşık bin metre yükseklikte olduğu olduğunu duyuran yetkililer, Storebaelt Köprüsü üzerindeki karayolu ve tren trafiği için herhangi bir risk olmadığını duyurdular.



Danimarka Denizcilik İdaresi, ordudan gelen uyarı sonrası gemilerin Great Belt boğazının bir kısmından kaçınmaları konusunda bir uyarı yayınladı ve gemilerden gerekirse demir atmalarını istedi.

DANİMARKA DONANMASINDA SIKINTILI GÜNLER

Ülkeyi alarma geçiren arıza tam da Savunma Bakanı Troels Lund Poulsen'in Başkomutan Flemming Lentfer'i görevden almasından bir gün sonra meydana geldi.

Poulsen, görevden almanın nedenini 'güven ihlali' olarak açıkladı ve Lentfer'in Husi'ler tarafından saldırıya uğrayan Iver Huitfeldt fırkateyni konusunda bakanlığı detaylı bir şekilde bilgilendirmediğini öne sürdü.

