Ortalığı karıştıracak iddia: İsrail isim isim biliyordu, kasıtlı olarak hedef aldı' Netanyahu'ya büyük şok: Azli için dilekçe verildi

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İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) geçtiğimiz günlerde Deir el-Balah'ta “World Central Kitchen (WCK)” adlı insani yardım kuruluşu çalışanlarının bulunduğu araçları hedef aldı. Saldırıda yardım kuruluşunun 7 görevlisi hayatını kaybetti.



NETANYAHU'DAN SKANDAL AÇIKLAMA, BASKILAR ARTTI



Saldırı öncesi Gazze çapında 67 mutfakta, yaklaşık 350 bin kişiye günlük yemek dağıtımı yapan kuruluş saldırı sonrası bölgedeki faaliyetlerini durdurdu. IDF olayın sorumluluğunu kabul edip özür dilerken İsrail Başbakanı Netanyahu'dan skandal bir açıklama geldi. “Savaş zamanında böyle şeyler olur” diyen Netanyahu, aldırıyı “kasıtsız” ve “trajik” olarak tanımladı.



Hayatını kaybeden WCK çalışanları