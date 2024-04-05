Ortalığı karıştıracak iddia: İsrail isim isim biliyordu, kasıtlı olarak hedef aldı' Netanyahu'ya büyük şok: Azli için dilekçe verildi

Hurriyet.com.tr/DIŞ HABERLER
Oluşturulma Tarihi: Nisan 05, 2024 09:49
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İsrail'in World Central Kitchen çalışanlarının aracına düzenlediği saldırının 'bir hata' olmadığı hatta IDF'nin araçtakilerin isimlerini bile bildiği iddia edildi. Saldırı sonrası, Tel Aviv’e uluslararası baskılar artarken Başbakan Netanyahu'nun azli için Yüksek Mahkeme'ye dilekçe verildi.
İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) geçtiğimiz günlerde Deir el-Balah'ta “World Central Kitchen (WCK)” adlı insani yardım kuruluşu çalışanlarının bulunduğu araçları hedef aldı. Saldırıda yardım kuruluşunun 7 görevlisi hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden WCK çalışanları
NETANYAHU'DAN SKANDAL AÇIKLAMA, BASKILAR ARTTI
Saldırı öncesi Gazze çapında 67 mutfakta, yaklaşık 350 bin kişiye günlük yemek dağıtımı yapan kuruluş saldırı sonrası bölgedeki faaliyetlerini durdurdu. IDF olayın sorumluluğunu kabul edip özür dilerken İsrail Başbakanı Netanyahu'dan skandal bir açıklama geldi. “Savaş zamanında böyle şeyler olur” diyen Netanyahu, aldırıyı “kasıtsız” ve “trajik” olarak tanımladı.
Saldırı sonrası, Tel Aviv’e uluslararası baskılar arttı. ABD Başkanı Joe Biden tonunu değiştirerek “İsrail sivillerin hayatını korumak için yeterince çabalamadı” derken, İngiltere aralarında 3 vatandaşının da bulunduğu yardım görevlilerinin öldürülmesi ile ilgili soruşturma istedi. Ülkede İsrail'e silah satışının durdurulması için çağrılar artıyor.LOGOYU GÖRMEME İHTİMALLERİ YOK, KASITLI OLARAK HEDEF ALINDI
İsrail güçlerinin denetimi altındaki, çatışma yaşanmayan bir bölgeden giden WCK aracının hedef alınmasının 'bir hata' olduğu açıklaması kimseye inandırıcı gelmedi. World Central Kitchen’ın (WCK) kurucusu Jose Andres, İsrail ordusunu yardım çalışanlarını yanlışlıkla öldürmediğini savunarak IDF'yi "sistematik bir şekilde, araç araç hedef almakla" suçladı.
İngiliz medyasına konuşan, eski Kraliyet Ordusu mensubu Chris Lincoln-Jones ise hasarlı araçların görüntülerini incelediğini, saldırıların yüksek hedefli olduğunu ve kullanılan füzelerin 'kesinlikle mükemmel isabetli' olduğunu söyledi.
Elbit Hermes 450 tipi insansız hava araçları İsrail'de üretildi ve IDF'nin önde gelen istihbarat, gözetleme, hedef belirleme ve keşif araçlarından birini oluşturuyor.İHA'lar gece-gündüz yüksek kaliteli görüntüler yakalamak için hem elektro-optik hem de kızılötesi kameralar taşıyor; bu da IDF operatörlerinin beyaz arabaların üzerine yerleştirilmiş Dünya Merkezi Mutfak (WCK) logosunu açıkça görebileceklerini ortaya koyuyor.KAN DONDURAN İDDİA: MUHTEMELEN İSİMLERİNİ BİLE BİLİYORLARDI
Lincoln-Jones, The Times'a yaptığı açıklamada, konvoyun önceden onaylanmış, çatışmaların olmadığı bir rotada ilerlediği göz önüne alındığında, İsrail'in "muhtemelen araçtaki kişilerin isimlerini bile bildiğini" söyledi. İSRAİL ERKEN SEÇİM PROTESTOLARI İLE ÇALKALANIYOR
İsrail Başbakanı Netanyahu, yardım görevlilerini hedef alan kanlı saldırı sonrası dünya çapında eleştirilerinin hedefi oldu ancak tek sorunu bu değil. Kendi ülkesinde de binlerce kişi sokağa dökülerek 'erken seçim
' çağrısında bulunuyor. İsrail Savaş Kabinesi Üyesi Benny Gantz da çağrılara katılarak Eylül ayında erken seçim yapılmasını istedi.AZLİ İÇİN MAHKEMEYE BAŞVURULDU
İsrail medyasında yer alan haberlere göre, 28 üst düzey İsrailli yetkili Yüksek Mahkeme'ye Başbakan Netanyahu'nun azlini talep eden bir dilekçe sundu.
Dilekçede, Netanyahu'nun savaşı rüşvet, dolandırıcılık ve güveni kötüye kullanma suçlarından dolayı suçlandığı davaları ertelemek için kullandığı öne sürüldü.