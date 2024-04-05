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İsrail - Hamas savaşında yaşanan son dakika gelişmeleri...
ABD Başkanı Joe Biden, İsrali Başbakanı Benyamin Netanyahu'ya İsrail’in Gazze Savaşı’na verilen desteğin, yardımları artırma ve sivil ölümlerini önleme gibi “belirli, somut adımlara bağlı olduğunu” söyledi.
Biden'ın bu sözlerinden sonra, İsrail Gazze'ye daha çok yardım akışı için iki insani yardım güzergahının açılmasının onaylandığını açıkladı. Gazze'nin kuzeyindeki Erez geçişi, savaşın başlangıcından bu yana ilk kez geçici olarak açılacak. Gazze yakınlarındaki Aşdod Limanı da insani yardım malzemesi teslimatı içi açılacak.
Kerem Şalom geçişinden de Ürdün üzerinden daha çok yardım gönderilmesine izin verilecek. İsrail'in duyurusu, ABD Başkanı Joe Biden'ın Netanyahu ile İsrail'in yedi yardım çalışanını öldürmesinden sonraki ilk görüşmesinin ardından yapıldı.
Şam'da üst düzey Devrim Muhafızı subaylarını hedef alan ve bu hamlesi ile bölgedeki tansiyonu zirveye çıkaran İsrail, İran'ın vaat ettiği intikama hazırlanırken, İsrail ordusu yüksek alarma geçmiş durumda.
İSRAİL'DEN UYARI: GÜÇLÜ TEPKİ VERİRİZ
İran'ın olası intikam saldırısına hazırlanan İsrail'den İran'a adeta ültimatom gibi bir uyarı geldi. İsrailli yetkililer Axios'a, İsrail'in ABD'ye, İran'ın bu hafta başında Suriye'deki ölümcül saldırısına misilleme olarak kendi topraklarından İsrail'e saldırı düzenlemesi durumunda İsrail'den güçlü bir tepki alacağını ve mevcut çatışmayı başka bir düzeye taşıyacağını söylediğini söyledi.
İsrail Başbakanı Netanyahu da İsrail'in İran'a karşı kendisini koruyacağını ilan etti.
İSRAİL ELÇİLİKLERİ YÜKSEK ALARMA GEÇTİ
Ülke basını İsrail elçiliklerinin yüksek alarma geçtiğini yazdı. Jerusalem Post 'İran'ın tehditleri karşısında dünyanın dört bir yanındaki İsrail büyükelçilikleri yüksek alarma geçti' başlıklı haberinde 'yurtdışında görev yapan diplomatlar, büyükelçiliklerinin İran'ın misilleme hedefi olacağı yönündeki endişelerini dile getirdi. Ayrıca bazı büyükelçilerden, güvenlikleri endişesiyle halka açık etkinliklere gelmemeleri istendi.' ifadelerine yer verdi.
Axios muhabiri Barak Ravid, CIA Direktörü Bill Burns'ün, Hamas tarafından Gazze'de tutulan rehinelerin serbest bırakılmasına ilişkin görüşmelerde bir ilerleme sağlamak amacıyla Mısırlı ve İsrailli mevkidaşları ve Katar başbakanıyla görüşmek üzere bu hafta sonu Kahire'ye gitmesinin beklendiğini belirtti.
Beyaz Saray ulusal güvenlik sözcüsü John Kirby, Perşembe günü CNN'e verdiği röportajda, ABD'nin İsrail ordusunun Gazze'deki bombalama hedeflerini tespit etmek için yapay zeka kullandığına dair bir çıkan haberleri incelediğini söyledi. IDF, Perşembe günü medyaya yaptığı açıklamalarda yapay zekanın şüpheli aşırılık yanlılarını ve hedefleri tespit etmek için kullanıldığını yalanlamıştı.
ABD Merkez Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, ABD kuvvetlerinin 4 Nisan'da Yemen'in Husi kontrolündeki bölgesinde bir gemisavar füzeyi başarıyla ateşlediği ve imha ettiği belirtildi.
McDonald's Corporation, Gazze'de Hamas'la yapılan savaş nedeniyle boykot çağrılarına maruz kalan İsrail'de 225 McDonald's restoranına sahip olan Alonyal'i satın alacağını açıkladı.
İşlemin şartları açıklanmadı. McDonald's yaptığı açıklamada anlaşmanın kendisinin belirlemediği koşullara tabi olduğunu söyledi.