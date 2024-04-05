İsrail İran'ın saldırısına hazırlanıyor... Elçilikler yüksek alarmda

Şam'da üst düzey Devrim Muhafızı subaylarını hedef alan ve bu hamlesi ile bölgedeki tansiyonu zirveye çıkaran İsrail, İran'ın vaat ettiği intikama hazırlanırken, İsrail ordusu yüksek alarma geçmiş durumda.





İSRAİL'DEN UYARI: GÜÇLÜ TEPKİ VERİRİZ





İran'ın olası intikam saldırısına hazırlanan İsrail'den İran'a adeta ültimatom gibi bir uyarı geldi. İsrailli yetkililer Axios'a, İsrail'in ABD'ye, İran'ın bu hafta başında Suriye'deki ölümcül saldırısına misilleme olarak kendi topraklarından İsrail'e saldırı düzenlemesi durumunda İsrail'den güçlü bir tepki alacağını ve mevcut çatışmayı başka bir düzeye taşıyacağını söylediğini söyledi.





İsrail Başbakanı Netanyahu da İsrail'in İran'a karşı kendisini koruyacağını ilan etti.





İSRAİL ELÇİLİKLERİ YÜKSEK ALARMA GEÇTİ





Ülke basını İsrail elçiliklerinin yüksek alarma geçtiğini yazdı. Jerusalem Post 'İran'ın tehditleri karşısında dünyanın dört bir yanındaki İsrail büyükelçilikleri yüksek alarma geçti' başlıklı haberinde 'yurtdışında görev yapan diplomatlar, büyükelçiliklerinin İran'ın misilleme hedefi olacağı yönündeki endişelerini dile getirdi. Ayrıca bazı büyükelçilerden, güvenlikleri endişesiyle halka açık etkinliklere gelmemeleri istendi.' ifadelerine yer verdi.