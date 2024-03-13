Fransız gazetesinden alçak karikatür! Gazze’deki açlıkla alay ettiler

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Gazetede “Gazze’de ramazan: Bir aylık oruç başladı” başlığıyla yayınlanan karikatür sosyal medyada büyük tepki çekti. Karikatürde, ağzında kemik olan fareleri ve hamamböceklerini kovalayan Filistinli bir adam, bir kadın tarafından “henüz iftar vaktinin gelmediği” konusunda uyarılıyor. Kadının yanındaki aç bir çocuk da onları izliyor. Ayrıca yakınlarındaki bir binanın enkazının altından bir el uzanıyor.

YOĞUN ELEŞTİRİ ALDI

Karikatürü çizen Corinne Rey, daha önce de Hz. Muhammed’in tartışma yaratan karikatürlerini yayınlayan Fransız Charlie Hebdo dergisinde yayımlanan çizimleriyle “duyarsızlığı teşvik ettiği gerekçesiyle” eleştiriye maruz kalmıştı. İnsani yardım kuruluşları ve sosyal medya kullanıcıları, Gazze’deki vahim insani krizle alay eden karikatürü yoğun şekilde eleştirdi. Bazı kullanıcılar karikatürün “Fransa’da İslam karşıtlığının” bir örneği olduğunu dile getirirken, bazıları da benzer bir karikatürün Ukrayna halkı için asla yapılamayacağını belirterek Batı’yı ikiyüzlülükle suçladı. Fransız-İsrailli milyarder Patrick Drahi’nin sahibi olduğu Liberation’ın genel yayın yönetmeni ise daha önce İsrail askeri istihbarat birimi 8200’de çalışan Dov Alfon.