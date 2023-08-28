Fransız dergisi şaşırdı! Skandal Kardak senaryosu

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Dergi, Kardak’ın Yunan olduğu iddiasını kabul ederek hazırladığı senaryo için bazı Fransız uzmanların görüşlerine de yer verilen yaklaşık 10 dakikalık bir video yayınladı.

YUNANİSTAN BAŞ EDEMİYOR

Fransızların skandal senaryosuna göre Türkiye, 17 Şubat 2027’de yaklaşık bin komandoyu taşıyan TCG Anadolu gemisi, 2 fırkateyn ve 1 denizaltı ile Kardak kayalıklarına yanaşıyor. Türk bayrağı çekilen kayalıklardaki 50 Yunan askeri tutuklanıyor. Atina’nın Kardak’ı geri alma operasyonları başarısız olurken, bu sürede 10 Yunan savaş uçağı düşürülüyor ve 40 Yunan askeri hayatını kaybediyor. Senaryoya göre bu noktada Fransa çatışmaya dahil oluyor.

MACRON’DAN YARDIM

Fransa Cumhurbaşkanı Emannuel MACRON’un YUNANİSTAN’a yardım için operasyonlar düzenleyeceğini ilan etmesi üzerine 2 fırkateyn, 1 nükleer denizaltı, Mistral tipi 2 helikopter ve C-130 tipi bir askeri nakliye uçağı Yunanistan’a gönderiliyor. İlginç senaryoya göre Kardak kayalıklarına çıkan Fransızlar, Yunan kuvvetleriyle birlikte Türk askerini püskürtmeyi başarırken, askeri başarısızlık nedeniyle Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın istifa edeceği ve Ankara’nın devam eden süreçte Rusya ile yakınlaşma yoluna gireceği anlatılıyor. Derginin hazırladığı senaryolar arasında, Fransız kuvvetlerinin Çin ve Rusya ile girebileceği olası çatışmalar da yer alıyor.