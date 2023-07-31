Fransız dergiden çarpıcı Ege analizi: Türkiye önemli bir avantaja sahip

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Türkiye ve Yunanistan'da yaşanan felaketler sonrası Ankara ve Atina arasındaki buzlar hızla eriyor.

Birbirine yardım eli uzatan iki ülke anlaşmazlıkları çözmek için adımlar atarken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın NATO zirvesinde Miçotakis ile gerçekleştirdiği görüşme ikili ilişkilerdeki pozitife ilerlemenin en net örneği oldu.

İki ülkede yaşanan felaketler sonrası atılan adımlar ile Ankara - Atina hattında dostluk rüzgarları esiyor.

Ancak masadaki anlaşmazlıkların hala çözülmediğini yazan Fransız Slate dergisinden dikkat çeken bir analiz geldi.

'Yunanistan-Türkiye çatışmasının senaryoları' başlığı ile okurlarının karşısına çıkan Slate söz konusu donanma olduğunda avantajın Türkiye'de olduğunu yazdı.

'Türk donanması üç nedenden dolayı Yunan rakibine açık bir şekilde önde başlıyor. Birincisi, modernliği' denilen haberde şu ifadelere yer verildi;

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'Her iki ülkenin de benzer sayıda denizaltıları olmasına rağmen, bunların kullanımı Ege adalarının küçük alanıyla sınırlıdır. Bu uzamsal konfigürasyondaki en önemli yetenekler, alan engelleme ve vuruş gücüdür. Bu açıdan Türkiye çok daha donanımlı.'

Haberde Yunanistan'ın firkateyn ve korvet sayısında Türkiye'nin gerisinde olduğunun da altı çizildi.

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İki ordunun amfibi gücünü karşılaştıran Fransız dergi 'Burada yine Türkiye, Yunanistan için 9'a karşı en az 26 gemi ile güçlü bir konumda. Türkiye, adalar üzerindeki Yunan egemenliğine aktif olarak meydan okumaya karar verirse, bu yetenekler çok önemli olabilir' dedi.

'Hava Kuvvetleri savaş uçakları ve helikopterleri söz konusu olduğunda, iki ülke benzer yeteneklere sahip' denilen haberde şu ifadeler yer aldı;

'Bununla birlikte, taşıma yetenekleri ve daha da önemlisi ordu savaş gemileri söz konusu olduğunda net bir ayrım vardır. Türkiye, 50 uçakla asker taşımada önemli bir avantaja sahip.'

Analizde 'Bu nedenle Türkiye, konuşlandırabileceği deniz ve hava kuvvetleri açısından genel bir maddi avantaja sahiptir' değerlendirmesinde bulunuldu.