Fransız dergi Türkiye'nin dış diplomasisini inceledi: Erdoğan, barış yapıcı diyalog kuruyor

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Fransız Le Figaro dergisi 'Erdoğan'ın diplomasisi Türkiye'yi nasıl Türkiye'yi uluslararası sahnede vazgeçilmez konuma getirdi' sorusunu sordu.

Le Figaro Ukrayna ve Rusya tahıllarının yeniden ihracata başlamasının Türkiye'nin eseri olduğunu yazdı.

Erdoğan'ın hem Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile hem de Rusya lideri Putin ile görüştüğüne vurgu yapıldı.

Söz konusu analizde 'Erdoğan bugün kendini barış yapıcı ve herkes ile diyalog kuran biri olarak sunuyor' denildi.

'TÜRKİYE, UKRAYNA'DAKİ SAVAŞIN İLK GALİBİ OLABİLİR Mİ?'

'Türkiye, Ukrayna’daki savaşın ilk galibi olabilir mi?' sorusunun sorulduğu yazıda Türkiye'nin dünyada 6'ncı en geniş büyükelçilikler ağına sahip olan ülke konumunda olduğuna vurgu yapıldı ve 'her şeyden önce daha barışçıl ve çok aktif bir Türk dış politikasını ortaya koymaktadır' denildi.

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Fransız Uluslararası İlişkiler Enstitüsü'nde Türkiye uzmanı olan Dorothee Schmid, Türkiye'nin arabulucu ve barış yapıcı rolü oynamayı göze alan bu yeni politikasının etkileyici bir ekonomik, askeri ve diplomatik yeniden konumlandırma üzerine kurulu olduğunu belirtti.

'TÜRKİYE ÇOK KUTUPLULUK VİRTÜÖZÜ HALİNE GELDİ'

Yazıda görüşlerine yer verilen IRIS düşünce kuruluşunun araştırma direktörü eski Büyükelçi Jean de Gliniasty, 'Türkiye çok kutupluluk virtüözü haline geldi' değerlendirmesinde bulundu.

Yazıda bunların yanı sıra İsrail ile normalleşen ilişkilerin de üzerinde duruldu.

Türkiye'nin İran Libya ve Suriye söz konusu olduğunda sık görüşülebilir ve baz geçilmez bir ülke haline geldiği vurgulandı.

Le Figaro 'Normalleşme diplomasisi meyvesini veriyor' ifadesini kullandı. Ermenistan ile olan ilişkilerin de normalleşme yolunda olduğu ifade edildi.

Ayrıca Erdoğan'ın Türkiye'yi gaz açısından batı ve Rusya arasında merkezi bir platform olarak inşa ettiği söylendi.