Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERDünya Haberleri

Fransız dergi Türkiye'nin dış diplomasisini inceledi: Erdoğan, barış yapıcı diyalog kuruyor

Güncelleme Tarihi:

#Recep Tayyip Erdoğan#Türkiye#Dünya
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 21, 2022 12:51

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uluslararası diplomasisi Fransız Le Figaro dergisinin analiz konusu oldu. Diplomasi ve barış çağrıları nedeniyle Türkiye'nin çok kutupluluk virtüözü haline geldiğine vurgu yapıldı.

Haberin Devamı

Fransız Le Figaro dergisi 'Erdoğan'ın diplomasisi Türkiye'yi nasıl Türkiye'yi uluslararası sahnede vazgeçilmez konuma getirdi' sorusunu sordu.

Le Figaro Ukrayna ve Rusya tahıllarının yeniden ihracata başlamasının Türkiye'nin eseri olduğunu yazdı.

Erdoğan'ın hem Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile hem de Rusya lideri Putin ile görüştüğüne vurgu yapıldı.

Söz konusu analizde 'Erdoğan bugün kendini barış yapıcı ve herkes ile diyalog kuran biri olarak sunuyor' denildi.

'TÜRKİYE, UKRAYNA'DAKİ SAVAŞIN İLK GALİBİ OLABİLİR Mİ?'

'Türkiye, Ukrayna’daki savaşın ilk galibi olabilir mi?' sorusunun sorulduğu yazıda Türkiye'nin dünyada 6'ncı en geniş büyükelçilikler ağına sahip olan ülke konumunda olduğuna vurgu yapıldı ve 'her şeyden önce daha barışçıl ve çok aktif bir Türk dış politikasını ortaya koymaktadır' denildi.

Haberin Devamı

Fransız Uluslararası İlişkiler Enstitüsü'nde Türkiye uzmanı olan Dorothee Schmid, Türkiye'nin arabulucu ve barış yapıcı rolü oynamayı göze alan bu yeni politikasının etkileyici bir ekonomik, askeri ve diplomatik yeniden konumlandırma üzerine kurulu olduğunu belirtti.

Fransız dergi Türkiyenin dış diplomasisini inceledi: Erdoğan, barış yapıcı diyalog kuruyor

'TÜRKİYE ÇOK KUTUPLULUK VİRTÜÖZÜ HALİNE GELDİ'

Yazıda görüşlerine yer verilen IRIS düşünce kuruluşunun araştırma direktörü eski Büyükelçi Jean de Gliniasty, 'Türkiye çok kutupluluk virtüözü haline geldi' değerlendirmesinde bulundu.

Yazıda bunların yanı sıra İsrail ile normalleşen ilişkilerin de üzerinde duruldu.

Türkiye'nin İran Libya ve Suriye söz konusu olduğunda sık görüşülebilir ve baz geçilmez bir ülke haline geldiği vurgulandı.

Le Figaro 'Normalleşme diplomasisi meyvesini veriyor' ifadesini kullandı. Ermenistan ile olan ilişkilerin de normalleşme yolunda olduğu ifade edildi.

Ayrıca Erdoğan'ın Türkiye'yi gaz açısından batı ve Rusya arasında merkezi bir platform olarak inşa ettiği söylendi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Recep Tayyip Erdoğan#Türkiye#Dünya

BAKMADAN GEÇME!

Düğününe günler kala hunharca katledilmişti 52 yıl önce işlenen cinayet böyle çözüldü

Düğününe günler kala hunharca katledilmişti! 52 yıl önce işlenen cinayet böyle çözüldü

#Nancy Bennallack
Altı haftalık cehennemde yaşadıklarını anlattı Cevabım sorgucuları kızdırdı

Altı haftalık cehennemde yaşadıklarını anlattı! 'Cevabım sorgucuları kızdırdı'

#Ukrayna
16 yaşındayken gelen bir soru hayatını değiştirdi: Bir arkadaşıma çok benziyorsun, evlatlık olabilir misin

16 yaşındayken gelen bir soru hayatını değiştirdi: 'Bir arkadaşıma çok benziyorsun, evlatlık olabilir misin?'

#Bilimsel Araştırma

BAKMADAN GEÇME!

Düğününe günler kala hunharca katledilmişti 52 yıl önce işlenen cinayet böyle çözüldü

Düğününe günler kala hunharca katledilmişti! 52 yıl önce işlenen cinayet böyle çözüldü

#Nancy Bennallack
Altı haftalık cehennemde yaşadıklarını anlattı Cevabım sorgucuları kızdırdı

Altı haftalık cehennemde yaşadıklarını anlattı! 'Cevabım sorgucuları kızdırdı'

#Ukrayna
16 yaşındayken gelen bir soru hayatını değiştirdi: Bir arkadaşıma çok benziyorsun, evlatlık olabilir misin

16 yaşındayken gelen bir soru hayatını değiştirdi: 'Bir arkadaşıma çok benziyorsun, evlatlık olabilir misin?'

#Bilimsel Araştırma