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Dünya
AA - Fotoğraf: İHA
Haber Giriş: 26.11.2020 - 20:36 | Son Güncelleme:

Fransa'nın skandal 'Karabağ' hamlesine Azerbaycan'dan karşılık

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Fransa'nın skandal 'Karabağ' hamlesine Azerbaycan'dan karşılık
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Azerbaycan, Fransa Senatosunun Dağlık Karabağ ihtilafı hakkında dün kabul ettiği karar dolayısıyla Fransa'ya nota verdi.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Fransa'nın Bakü Büyükelçisi Zacharie Gross, Bakanlığa çağrıldı ve kendisine Azerbaycan'ın protesto notası verildi.

Bakanlık yetkilileri, Birleşmiş Milletler (BM) Şartı, Helsinki Nihai Senedi, BM Güvenlik Konseyinin 1993 tarihli ilgili kararlarına ve uluslararası hukuk norm ve ilkelerine aykırı olan Fransa Senatosunun kararına karşı verilen notayla ilgili Büyükelçi Gross'u bilgilendirdi.

Büyükelçi Gross da Azerbaycan'ın notasını ülkesinde ilgili makamlara ileteceğini kaydetti.

Fransız Senatosu, dün Dağlık Karabağ'ın sözde Ermeni yönetimini tanıyan kararı onaylamıştı.

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